Torreón: Anaya acusa ‘modus operandi’ en Fiscalía de NL tras Caso VANGUARDIA

Torreón
/ 14 enero 2026
    Torreón: Anaya acusa ‘modus operandi’ en Fiscalía de NL tras Caso VANGUARDIA
    Guillermo Anaya Llamas denunció presuntas irregularidades en la actuación de la Fiscalía de Nuevo León. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

El diputado federal señala arbitrariedades, tráfico de influencias y violaciones a derechos humanos en la detención del director del diario

TORREÓN, COAH.- La reciente detención de Armando Castilla Galindo, director general del Diario VANGUARDIA, evidenció presuntas prácticas de arbitrariedad y tráfico de influencias al interior de la Fiscalía de Nuevo León, denunció el diputado federal panista Guillermo Anaya Llamas.

El legislador sostuvo que el caso no es un hecho aislado, sino parte de un “modus operandi” que, dijo, se ha repetido en el vecino estado, donde personas son detenidas con señalamientos falsos y pruebas endebles, quedando en estado de indefensión y con violaciones claras a sus derechos humanos.

Anaya Llamas señaló que, afortunadamente, un juez determinó improcedentes las pruebas presentadas contra Castilla Galindo, al calificarlas como superficiales y sin sustento legal, lo que permitió su liberación.

“Lo verdaderamente grave es que se utilicen supuestos testimonios como datos de prueba para privar de la libertad a cualquier ciudadano, y más aún cuando se trata de un empresario de medios”, subrayó el diputado, al considerar que se trata de un hecho preocupante contra la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.

El legislador también criticó lo que calificó como un “sabadazo”, una práctica que —dijo— busca dificultar la reacción de las autoridades y el acceso inmediato a una defensa legal digna.

“Qué bueno que Armando pudo demostrar su inocencia, pero estos métodos no deberían existir en un estado de derecho”, concluyó Anaya.

SOLO FUE UN TRAGO AMARGO

Hay que recordar que Castilla Galindo fue detenido el 9 de enero en el Aeropuerto de Monterrey por una acusación de presunto fraude por 700 mil pesos, en un operativo desproporcionado con más de 30 agentes de la Fiscalía de Nuevo León y la Guardia Nacional.

El director general del diario, sin embargo, fue liberado al día siguiente cuando un juez confirmó que en la fecha en que supuestamente recibió el dinero ni siquiera se encontraba en el país.

La defensa acreditó además que la Fiscalía validó sin revisar una denuncia sustentada solo en testimonios de un supuesto acuerdo verbal, sin contrato, recibos ni identificación de la presunta víctima, lo que abogados locales señalan como un modus operandi de despachos en colusión con autoridades.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

