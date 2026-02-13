CFE anuncia mantenimiento eléctrico en Torreón este 15 de febrero

Torreón
/ 13 febrero 2026
    CFE anuncia mantenimiento eléctrico en Torreón este 15 de febrero
    Personal de la CFE realizará labores de mantenimiento para mejorar la red eléctrica en distintos puntos de Torreón. ARCHIVO

Los trabajos se realizarán de 9:00 a 17:00 horas y podrían generar cortes temporales de energía en varias colonias

TORREÓN, COAH.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que el próximo 15 de febrero se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento en la red eléctrica, con el objetivo de mejorar la calidad y continuidad del servicio en distintos sectores de Torreón.

De acuerdo con el comunicado oficial, las labores están programadas en un horario de 09:00 a 17:00 horas. Durante ese periodo y por razones de seguridad, será necesario interrumpir temporalmente el suministro eléctrico en las áreas donde se ejecuten las maniobras, procurando que la suspensión sea lo más breve posible.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Concesiones mineras canceladas equivalen al 11% de la actividad de este sector en la entidad

Las zonas que podrían registrar afectaciones son Rancho Alegre, Nuevo Mieleras, El Pacífico, San Julián, Santo Niño Aguanaval, Parque Industrial Ferropuerto, Veredas de San Miguel, Parque Industrial PYMES, fraccionamiento Montebello y fraccionamiento Agaves, etapa 1.

La CFE exhortó a los usuarios a tomar precauciones para evitar contratiempos en sus actividades diarias y agradeció la comprensión de la ciudadanía, al señalar que estos trabajos forman parte de su programa preventivo de fortalecimiento de la infraestructura eléctrica regional.

