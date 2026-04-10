Coahuila alcanza los 371 mil beneficiarios de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores

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Torreón
/ 10 abril 2026
    Coahuila alcanza los 371 mil beneficiarios de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores
    Más de 2 mil 300 millones de pesos de manera bimestral paga la Federación en pensiones a adultos mayores de Coahuila. ARCHIVO

La Región Lagunera concentra el 31 por ciento del padrón estatal que recibe el recurso federal

TORREÓN, COAH.- En territorio coahuilense, la cifra de personas que reciben la Pensión Bienestar ya supera los 371 mil ciudadanos. Este programa, más que un simple subsidio, constituye un homenaje a la trayectoria y esfuerzo de los adultos mayores en la entidad, según destacó Américo Villarreal Santiago, titular de la coordinación de los Servidores de la Nación en el Estado.

El funcionario detalló que aproximadamente el 31 por ciento del padrón estatal se concentra en la Región Laguna. Esto evidencia la distribución equilibrada y el compromiso de cobertura que el Gobierno Federal mantiene a lo largo de las cinco zonas geográficas que conforman Coahuila.

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Mediante este esquema de protección social, los inscritos acceden a una percepción de 6 mil 400 pesos bimestrales. El depósito se realiza de forma directa en su tarjeta del Banco del Bienestar, eliminando gestores y asegurando que el dinero llegue íntegro a quienes más lo necesitan para su sustento.

Esta iniciativa conlleva una inyección económica federal que sobrepasa los 2 mil 300 millones de pesos por parte de la administración central. Dicho presupuesto permite que los adultos mayores dispongan de solvencia para adquirir productos básicos y atender requerimientos de salud, fortaleciendo su autonomía financiera.

Villarreal Santiago subrayó que la labor de proximidad de los servidores de la nación ha sido clave para generar un lazo de seguridad con la población, logrando que la gestión de apoyos y la atención de dudas operativas se realicen de manera más eficiente y humana.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es un pilar de la estrategia social de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha ratificado este apoyo como un derecho constitucional inalienable.

Este enfoque busca transformar la realidad de la vejez en el país, promoviendo una cultura de inclusión donde el envejecimiento se asuma con justicia, respeto y garantías económicas.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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