Coahuila alcanza los 371 mil beneficiarios de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores

El funcionario detalló que aproximadamente el 31 por ciento del padrón estatal se concentra en la Región Laguna. Esto evidencia la distribución equilibrada y el compromiso de cobertura que el Gobierno Federal mantiene a lo largo de las cinco zonas geográficas que conforman Coahuila.

TORREÓN, COAH.- En territorio coahuilense, la cifra de personas que reciben la Pensión Bienestar ya supera los 371 mil ciudadanos. Este programa, más que un simple subsidio, constituye un homenaje a la trayectoria y esfuerzo de los adultos mayores en la entidad, según destacó Américo Villarreal Santiago, titular de la coordinación de los Servidores de la Nación en el Estado.

Mediante este esquema de protección social, los inscritos acceden a una percepción de 6 mil 400 pesos bimestrales. El depósito se realiza de forma directa en su tarjeta del Banco del Bienestar, eliminando gestores y asegurando que el dinero llegue íntegro a quienes más lo necesitan para su sustento.

Esta iniciativa conlleva una inyección económica federal que sobrepasa los 2 mil 300 millones de pesos por parte de la administración central. Dicho presupuesto permite que los adultos mayores dispongan de solvencia para adquirir productos básicos y atender requerimientos de salud, fortaleciendo su autonomía financiera.

Villarreal Santiago subrayó que la labor de proximidad de los servidores de la nación ha sido clave para generar un lazo de seguridad con la población, logrando que la gestión de apoyos y la atención de dudas operativas se realicen de manera más eficiente y humana.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es un pilar de la estrategia social de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha ratificado este apoyo como un derecho constitucional inalienable.

Este enfoque busca transformar la realidad de la vejez en el país, promoviendo una cultura de inclusión donde el envejecimiento se asuma con justicia, respeto y garantías económicas.