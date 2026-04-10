Propone diputado agravar penas por robo de celulares en Coahuila

Durante la sesión del Congreso de Coahuila, el diputado por Morena, Alberto Hurtado, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado con el objetivo de clasificar como delito de mayor gravedad el robo de dispositivos electrónicos como teléfonos móviles, computadoras y tabletas. La propuesta busca modificar el artículo 284 para establecer que, cuando el robo recaiga sobre este tipo de equipos, las penas se incrementen en tres cuartas partes respecto a las previstas, independientemente del valor económico del bien sustraído.

Actualmente, las sanciones por robo en la entidad van de uno a 6 años de prisión, además de multas que oscilan entre 60 y mil días; es decir, que las penas podrían incrementarse hasta 10.5 años de prisión. El diputado señaló que el robo de estos dispositivos no solo implica una pérdida patrimonial, sino la interrupción de funciones esenciales, así como el riesgo de que la información contenida en los dispositivos sea abordada de manera indebida por terceras personas. El legislador argumentó que este tipo de afectación puede derivar en otros delitos y generar un impacto mayor en las víctimas. La iniciativa también retoma el principio de proporcionalidad del sistema penal, al señalar que las sanciones deben corresponder al nivel de daño y riesgo generado por la conducta delictiva, diferenciando aquellos robos que trascienden lo patrimonial.

De acuerdo con datos expuestos por Hurtado, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el robo se ubicó en 2023 como uno de los delitos más frecuentes en Coahuila, con un total de 5 mil 915 casos registrados. En la modalidad de robo a transeúnte en vía pública se reportaron al menos 254 incidentes en el mismo periodo. A nivel municipal, Torreón y Saltillo concentran la mayor incidencia, seguidos por Piedras Negras y Monclova. En el caso de Saltillo, durante 2023 se contabilizaron mil 16 denuncias por robo, cifra superior a las 890 registradas el año anterior.

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