Saltillo: Churrería Porfirio llega al Centro Histórico en casa monumento demolida

Una sucursal más de Churrería Porfirio se instalará en Saltillo, esta vez en el Centro Histórico, sobre Paseo Capital, en el inmueble ubicado en la calle Juárez que recientemente fue demolido parcialmente. Un recorrido realizado por VANGUARDIA el pasado miércoles constató que el inmueble presenta nueva pintura en su fachada —lo último que se conserva tras la demolición— y ya cuenta con las letras del mencionado negocio instaladas.

De acuerdo con Google Maps, actualmente existen dos sucursales de este establecimiento en la ciudad: una en Paseo Villalta y otra en Sendero Sur. En su página web, la empresa se describe como un proyecto surgido “de ese amor por nuestras tradiciones; queremos preservar las costumbres y sabores que nos distinguen como país. Con más de 250 sucursales, somos con orgullo la franquicia de churros más grande de México”. Además, la empresa señala que espera inaugurar cerca de 70 sucursales más este año, tras consolidar su presencia en países como Colombia y Ecuador, y con planes de expansión hacia Estados Unidos y Europa. “Nuestra iluminación cálida; los materiales en cobre, espejos biselados, mosaicos de talavera y maderas hacen que vivas una experiencia de tranquilidad y confort”, expone también el negocio.

SOBRE LA CASA, MONUMENTO HISTÓRICO El pasado mes de enero, VANGUARDIA publicó, tras un reporte ciudadano, que maquinaria pesada demolió una parte importante de la casa, dejando prácticamente solo la fachada y la primera nave. El inmueble, marcado con el número 215 está inscrito en el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles con la ficha 0010800429. La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos (LFMZAAH) señala en su artículo 6 que “los propietarios de bienes inmuebles declarados monumentos históricos o artísticos deberán conservarlos y, en su caso, restaurarlos en los términos del artículo siguiente, previa autorización del Instituto correspondiente”.

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