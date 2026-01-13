Coahuila refuerza su blindaje con presupuesto histórico en seguridad

TORREÓN, COAH.- El gobernador Manolo Jiménez reafirmó su compromiso de seguir fortaleciendo la seguridad en Torreón, La Laguna y todo Coahuila, al señalar que la prioridad de su administración es proteger lo más valioso del estado: las familias.

Durante la sesión del Consejo de Seguridad y Desarrollo Región Laguna (Consede), el mandatario destacó que el Mando Especial de La Laguna se ha consolidado como un modelo único en el país, gracias al trabajo coordinado entre sociedad civil, iniciativa privada y los tres órdenes de gobierno.

Jiménez Salinas dio la bienvenida al general Francisco Acuña, nuevo comandante de la Guardia Nacional en Coahuila, y subrayó que en la entidad existe un “amarre total” con las fuerzas armadas, lo que ha permitido fortalecer la estrategia de seguridad.

Al hacer un balance del 2025, el gobernador informó que se lograron los mejores resultados en materia de seguridad de los últimos 30 años, con una reducción del 35 por ciento en los delitos de alto impacto, y con la resolución de todos los casos registrados.

Reconoció que, aunque no siempre es posible evitar los hechos delictivos, en Coahuila existe una respuesta institucional inmediata y contundente, lo que ha sido clave para generar confianza entre la ciudadanía.