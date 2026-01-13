Coahuila refuerza su blindaje con presupuesto histórico en seguridad

Torreón
/ 13 enero 2026
    Coahuila refuerza su blindaje con presupuesto histórico en seguridad
    El mandatario encabezó la sesión del CONSEDE en La Laguna, donde refrendó su compromiso con la seguridad de las familias. FOTO: VANGUARDIA/X

El gobernador Manolo Jiménez anuncia más de 4 mil millones de pesos para fortalecer la estrategia de seguridad en 2026

TORREÓN, COAH.- El gobernador Manolo Jiménez reafirmó su compromiso de seguir fortaleciendo la seguridad en Torreón, La Laguna y todo Coahuila, al señalar que la prioridad de su administración es proteger lo más valioso del estado: las familias.

Durante la sesión del Consejo de Seguridad y Desarrollo Región Laguna (Consede), el mandatario destacó que el Mando Especial de La Laguna se ha consolidado como un modelo único en el país, gracias al trabajo coordinado entre sociedad civil, iniciativa privada y los tres órdenes de gobierno.

Jiménez Salinas dio la bienvenida al general Francisco Acuña, nuevo comandante de la Guardia Nacional en Coahuila, y subrayó que en la entidad existe un “amarre total” con las fuerzas armadas, lo que ha permitido fortalecer la estrategia de seguridad.

Al hacer un balance del 2025, el gobernador informó que se lograron los mejores resultados en materia de seguridad de los últimos 30 años, con una reducción del 35 por ciento en los delitos de alto impacto, y con la resolución de todos los casos registrados.

Reconoció que, aunque no siempre es posible evitar los hechos delictivos, en Coahuila existe una respuesta institucional inmediata y contundente, lo que ha sido clave para generar confianza entre la ciudadanía.

$!Manolo Jiménez durante su mensaje ante autoridades y representantes empresariales de la Región Laguna.
Manolo Jiménez durante su mensaje ante autoridades y representantes empresariales de la Región Laguna. FOTO: VANGUARDIA/X

Indicó que el reto para este 2026 es no bajar la guardia y seguir consolidando un modelo de seguridad basado en prevención, proximidad social, inteligencia y uso legítimo de la fuerza, respaldado por un presupuesto histórico superior a los cuatro mil millones de pesos.

“El tener buenos indicadores no significa relajarnos; al contrario, debemos seguir robusteciendo nuestro modelo y blindando a Coahuila, porque la seguridad se construye todos los días”, puntualizó.

El gobernador expresó un reconocimiento especial al Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la Policía Estatal, las corporaciones municipales y a los alcaldes, por su labor coordinada.

Asimismo, destacó los acuerdos alcanzados durante la reciente visita del secretario federal de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, a Torreón, enfocados en reforzar la estrategia estatal contra la delincuencia.

Entre las acciones anunciadas se encuentra la continuidad de los operativos contra la extorsión, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera y la delegación de la FGR en Coahuila.

“El compromiso es claro: ser implacables contra la delincuencia. Aquí no hay cabida para quienes atenten contra la tranquilidad de las familias; seguiremos cuidando lo más valioso que tiene nuestro estado”, concluyó.

