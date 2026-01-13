Tragedia invernal en Monclova, mueren dos veladores por inclemente frío

Coahuila
/ 13 enero 2026
    Tragedia invernal en Monclova, mueren dos veladores por inclemente frío
    Elementos de la Cruz Roja acudieron a los sitios donde fueron localizados los dos veladores sin vida. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Las bajas temperaturas habrían provocado complicaciones fatales en dos trabajadores nocturnos

MONCLOVA, COAH.- El frente frío número 27 cobró la vida de dos veladores en Monclova, quienes presuntamente fallecieron a consecuencia de las bajas temperaturas registradas durante la madrugada, en hechos que evidencian la vulnerabilidad de quienes trabajan a la intemperie sin condiciones mínimas de resguardo.

La primera muerte se reportó en la parte trasera de la Frutería La Hacienda Juárez, donde Baltazar Pérez, de 43 años, se desempeñaba como vigilante del estacionamiento. El trabajador permaneció durante horas expuesto al frío sin contar con un refugio adecuado, situación que habría provocado su colapso.

El hallazgo ocurrió poco antes de las 07:00 horas en el área de carga sobre la calle Morelos. Compañeros que arribaron para iniciar labores lo encontraron inconsciente y rígido entre los cajones del estacionamiento.

Vestía únicamente un suéter gris y una gorra color café, prendas insuficientes para enfrentar una de las madrugadas más frías del año. Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

De manera preliminar, se presume que la causa del fallecimiento fue un infarto derivado de un cuadro de hipotermia. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

Horas más tarde se confirmó el segundo deceso en la zona centro de la ciudad. En la calle Hidalgo fue localizado sin vida Juan Pablo Muñoz, de 67 años de edad. Al igual que en el primer caso, cuando los cuerpos de auxilio arribaron al sitio, la víctima ya no presentaba signos vitales.

$!Las bajas temperaturas alcanzaron su punto más crítico durante la madrugada.
Las bajas temperaturas alcanzaron su punto más crítico durante la madrugada. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

El comandante Juan José Villa, de la Cruz Roja, explicó que las bajas temperaturas pueden detonar complicaciones graves de salud, sobre todo en personas con padecimientos previos.

“El cambio brusco de temperatura y la exposición prolongada al frío pueden provocar descompensaciones cardiovasculares y respiratorias que, desafortunadamente, pueden derivar en un desenlace fatal”, señaló.

Ante estos hechos, la Cruz Roja reiteró el llamado a la población a extremar precauciones durante la temporada invernal: abrigarse adecuadamente, cubrir las vías respiratorias, mantenerse hidratados y evitar la exposición prolongada al frío, especialmente en adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas.

Las dos muertes, ocurridas con pocas horas de diferencia, dejaron en evidencia la crudeza del invierno y la fragilidad de quienes, por necesidad laboral, enfrentan la intemperie sin la protección suficiente.

