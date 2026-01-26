Comisión avala regularización de predios y cambios de uso de suelo en Torreón

Torreón
/ 26 enero 2026
    Comisión avala regularización de predios y cambios de uso de suelo en Torreón
    Aprueban solicitudes de locales del Mercado Alianza y modificaciones para proyectos industriales. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Tres solicitudes de tenencia de la tierra fueron aprobadas por unanimidad en comisión

TORREÓN, COAH.- Durante la décima cuarta sesión de la Comisión de Patrimonio Inmobiliario, Tenencia de la Tierra, Planeación y Urbanismo, se aprobaron diversas solicitudes relacionadas con la regularización de predios y modificaciones al uso de suelo en el municipio de Torreón.

En primer término, las y los regidores integrantes de la comisión aprobaron por unanimidad tres solicitudes presentadas por posesionarios de locales comerciales del Mercado Alianza, encaminadas a la regularización de la tenencia de la tierra.

Asimismo, fue avalada de manera unánime una solicitud de cambio de uso de suelo de habitacional a industria ligera, promovida por un particular, al considerar que cumple con los criterios establecidos en la normatividad municipal.

En otro punto del orden del día, se aprobó por mayoría una solicitud de cambio de uso de suelo de terreno rústico a industria extractiva. En este caso, se estableció como requisito que el proyecto, ubicado en la Sierra de las Noas, cuente con un informe de impacto ambiental que respalde su viabilidad.

Todos los acuerdos alcanzados durante la sesión serán turnados a la próxima sesión de Cabildo, donde serán analizados, discutidos y, en su caso, aprobados de manera definitiva.

La comisión es presidida por el regidor Omar Morales Rodríguez y está integrada por las y los ediles Sergio Lara Galván, Luis Jorge Cuerda Serna, Ximena Villarreal y Zazil Pacheco Pérez.

