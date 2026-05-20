Concientizan a jóvenes de Torreón sobre riesgos de la violencia digital

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    Concientizan a jóvenes de Torreón sobre riesgos de la violencia digital
    El objetivo es prevenir violencias en entornos digitales mediante información y reflexión. CORTESÍA

La actividad estuvo dirigida a estudiantes de la Secundaria Presidente Lázaro Cárdenas del Río

TORREÓN, COAH.- Como parte de las acciones informativas y preventivas que impulsa el Instituto Municipal de la Mujer de Torreón, se llevó a cabo la plática denominada “Violencia Digital”, dirigida a estudiantes de la Secundaria Presidente Lázaro Cárdenas del Río.

La directora del organismo, Amira Darwich García, señaló que el objetivo de estas actividades es acercar herramientas, información y espacios de reflexión que contribuyan a la prevención de las distintas formas de violencia en entornos digitales.

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Durante la charla se abordaron temas relacionados con la violencia digital y sus diferentes manifestaciones, así como las implicaciones que este tipo de conductas pueden generar en la vida cotidiana, especialmente entre adolescentes y jóvenes que mantienen una interacción constante en plataformas digitales y redes sociales.

Entre los conceptos expuestos destacaron el ciberacoso, hostigamiento digital, difusión de contenido sin consentimiento, robo de identidad y violencia en redes sociales, además de otras prácticas que pueden vulnerar la privacidad, seguridad e integridad de las personas.

Asimismo, se brindó información sobre la importancia del uso responsable de las tecnologías y herramientas digitales, con el propósito de fomentar una cultura de respeto y prevención entre la comunidad estudiantil.

Estas acciones forman parte de la estrategia de sensibilización y prevención que desarrolla el Instituto Municipal de la Mujer para acercar información y herramientas a distintos sectores de la población.

El organismo informó que instituciones educativas, empresas, asociaciones, organismos y grupos interesados pueden solicitar pláticas, talleres y capacitaciones gratuitas impartidas por personal del instituto, a través del teléfono 871 500 7419 o mediante las redes sociales oficiales del Instituto Municipal de la Mujer de Torreón.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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