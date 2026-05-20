Modifican tránsito en Torreón por trabajos emergentes en el Sistema Vial Abastos-Independencia

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    Modifican tránsito en Torreón por trabajos emergentes en el Sistema Vial Abastos-Independencia
    El operativo contempla la presencia de un mayor número de agentes de tránsito, quienes orientan a los conductores y supervisan el cumplimiento de los desvíos implementados en el sector. SANDRA GÓMEZ

Autoridades recomendaron utilizar rutas alternas y programar los traslados con anticipación para evitar retrasos en la zona afectada por las obras

TORREÓN, COAH.- Con el fin de atender labores emergentes en el sector, la Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón aplicó modificaciones al flujo vehicular en el Sistema Vial Abastos-Independencia a partir de las primeras horas de este miércoles. Asimismo, se desplegó un mayor número de oficiales para optimizar los tiempos de traslado y guiar a los ciudadanos.

Martha Alicia Faz Dávila, titular de la corporación, detalló que el flujo sobre el bulevar Independencia, con dirección de poniente a oriente, está siendo redirigido hacia el sur en la intersección con la calzada Abastos. A partir de ese punto, los automovilistas deben avanzar por Río de la Plata, girar a la izquierda en Río Salado y reincorporarse posteriormente al bulevar.

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Respecto a la calzada Abastos, en el sentido de circulación de sur a norte, el tránsito vehicular se está desviando por la calle Río Guadalquivir hacia Río Álamos. En ese punto, los conductores deberán girar a la derecha para ingresar por el acceso al Aeropuerto y así reconectarse con el bulevar Independencia.

$!Las adecuaciones viales permanecerán vigentes mientras concluyen las labores de construcción, por lo que autoridades recomendaron a la ciudadanía anticipar sus tiempos de traslado.
Las adecuaciones viales permanecerán vigentes mientras concluyen las labores de construcción, por lo que autoridades recomendaron a la ciudadanía anticipar sus tiempos de traslado. SANDRA GÓMEZ

La funcionaria subrayó que las medidas preventivas permanecerán vigentes mientras concluyen los trabajos, y destacó que el aumento de elementos en la zona responde a la necesidad de brindar seguridad a los miles de automovilistas que transitan diariamente por este sector.

Por tal motivo, hizo un llamado a la población para planificar sus traslados con anticipación, considerar rutas alternas, conducir con precaución y respetar tanto la señalización vial como las indicaciones emitidas por los agentes de tránsito desplegados en el lugar.

Finalmente, Faz Dávila indicó que la Dirección de Tránsito y Vialidad mantendrá un monitoreo constante de las condiciones de circulación en el área afectada. Asimismo, invitó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales del Ayuntamiento de Torreón y de la propia dependencia sobre cualquier actualización relacionada con las modificaciones viales.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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