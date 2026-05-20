Modifican tránsito en Torreón por trabajos emergentes en el Sistema Vial Abastos-Independencia

TORREÓN, COAH.- Con el fin de atender labores emergentes en el sector, la Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón aplicó modificaciones al flujo vehicular en el Sistema Vial Abastos-Independencia a partir de las primeras horas de este miércoles. Asimismo, se desplegó un mayor número de oficiales para optimizar los tiempos de traslado y guiar a los ciudadanos. Martha Alicia Faz Dávila, titular de la corporación, detalló que el flujo sobre el bulevar Independencia, con dirección de poniente a oriente, está siendo redirigido hacia el sur en la intersección con la calzada Abastos. A partir de ese punto, los automovilistas deben avanzar por Río de la Plata, girar a la izquierda en Río Salado y reincorporarse posteriormente al bulevar.

Respecto a la calzada Abastos, en el sentido de circulación de sur a norte, el tránsito vehicular se está desviando por la calle Río Guadalquivir hacia Río Álamos. En ese punto, los conductores deberán girar a la derecha para ingresar por el acceso al Aeropuerto y así reconectarse con el bulevar Independencia.

La funcionaria subrayó que las medidas preventivas permanecerán vigentes mientras concluyen los trabajos, y destacó que el aumento de elementos en la zona responde a la necesidad de brindar seguridad a los miles de automovilistas que transitan diariamente por este sector. Por tal motivo, hizo un llamado a la población para planificar sus traslados con anticipación, considerar rutas alternas, conducir con precaución y respetar tanto la señalización vial como las indicaciones emitidas por los agentes de tránsito desplegados en el lugar. Finalmente, Faz Dávila indicó que la Dirección de Tránsito y Vialidad mantendrá un monitoreo constante de las condiciones de circulación en el área afectada. Asimismo, invitó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales del Ayuntamiento de Torreón y de la propia dependencia sobre cualquier actualización relacionada con las modificaciones viales.

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