Consejería Jurídica de Torreón va contra responsables de irregularidades en Simas

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    Consejería Jurídica de Torreón va contra responsables de irregularidades en Simas
    Gerardo Márquez Guevara informó que las investigaciones en el Simas Torreón podrían derivar en responsabilidades administrativas, civiles o penales. SANDRA GÓMEZ

La Consejería Jurídica Municipal investigará las irregularidades detectadas en el Simas Torreón y otras dependencias, con el objetivo de fincar responsabilidades, recuperar posibles daños patrimoniales y fortalecer la defensa legal del Ayuntamiento

TORREÓN, COAH.- La recién creada Consejería Jurídica Municipal del Ayuntamiento de Torreón buscará fincar responsabilidades contra servidores públicos o particulares que resulten involucrados en las anomalías detectadas en el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) y en otras áreas de la administración, informó su titular, Gerardo Márquez Guevara.

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El funcionario señaló que, dependiendo de los resultados de las investigaciones y auditorías, podrían promoverse procedimientos por responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales.

Precisó que, en aquellos casos donde se determine la existencia de un daño económico al organismo o al patrimonio municipal, también se buscará el resarcimiento de los recursos correspondientes.

Márquez Guevara indicó que la instrucción del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís es que, particularmente en el caso del Simas Torreón, las investigaciones lleguen “hasta las últimas consecuencias”.

Explicó que ya existe coordinación con los integrantes del Consejo de Administración y con los nuevos directivos del organismo operador para atender de manera conjunta los asuntos legales que se encuentran pendientes.

La Consejería Jurídica Municipal, detalló, ya tiene en su poder expedientes relacionados con diversas irregularidades detectadas en el Simas y actualmente realiza una revisión de antecedentes, mientras avanzan las auditorías ordenadas para obtener mayor claridad sobre la situación financiera, administrativa y jurídica del organismo.

Señaló que las revisiones permitirán establecer, en su caso, responsabilidades de funcionarios que hayan tenido participación en decisiones o actos irregulares durante administraciones anteriores.

Entre las auditorías previstas se encuentra la correspondiente a la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, además de una revisión externa y, en caso de que existan elementos para presentar denuncias, podría solicitarse también la intervención de la Fiscalía General del Estado.

REVISARÁN ÁREAS JURÍDICAS

Márquez Guevara sostuvo que el proceso de revisión no estará limitado al Simas Torreón, sino que abarcará otras dependencias municipales, particularmente aquellas relacionadas con asuntos de seguridad, justicia y procedimientos legales.

Como resultado de un diagnóstico preliminar realizado en la Consejería Jurídica, señaló que se detectó dispersión de expedientes y diferencias en los criterios utilizados por las distintas áreas municipales para enfrentar demandas, juicios laborales, amparos y procedimientos civiles y mercantiles.

Ante esta situación, indicó que uno de los principales objetivos será integrar un sistema jurídico municipal que permita homologar criterios, concentrar información y fortalecer la defensa legal del Ayuntamiento.

También se revisarán los perfiles de quienes encabezan las áreas jurídicas para determinar si cumplen con los requerimientos profesionales y técnicos necesarios para desempeñar sus funciones.

”En todas las áreas se tendrán que hacer revisiones y analizar los perfiles de los titulares para conocer si son aptos y, en caso de que sea necesaria alguna modificación, se tendrá que realizar”, señaló.

Actualmente, el municipio enfrenta alrededor de 600 juicios laborales, algunos de ellos próximos a concluir, además de diversos asuntos relevantes relacionados con el Simas Torreón que ya se encuentran bajo análisis.

Por instrucciones del alcalde, Márquez Guevara sostuvo además una reunión con responsables de las áreas jurídicas de las distintas dependencias municipales para identificar los expedientes prioritarios y establecer mecanismos que permitan desahogar los casos de mayor relevancia en el menor tiempo posible.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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