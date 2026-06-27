Coparmex Laguna exige soluciones ante apagones y propone energías limpias

TORREÓN, COAH.- La recurrencia de apagones en la zona metropolitana ha encendido los focos rojos en el sector privado. Mary Carmen Reyes García, presidenta de Coparmex Laguna, señaló que, ante la incapacidad operativa mostrada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los empresarios locales están evaluando alternativas para reducir su exposición a la red eléctrica nacional, priorizando la inversión en proyectos de energía solar.

El sector empresarial busca, a través de la instalación de parques solares, garantizar una autonomía que asegure la continuidad de sus operaciones y brinde estabilidad a la ciudadanía.

Dicho esquema será discutido próximamente con dependencias como la Profepa y la Semarnat, con el fin de agilizar las gestiones necesarias para viabilizar estos proyectos en la región.

Reyes García hizo hincapié en que los cortes no deben medirse solo por las pérdidas comerciales. “Estamos ante una situación delicada que impacta la calidad de vida. Muchos hogares cuentan con personas cuya salud depende de aparatos conectados permanentemente; la falta de luz se vuelve un riesgo directo”, subrayó.

Las afectaciones, precisó la dirigente, incluyen además el daño a maquinaria, la pérdida de insumos y el freno a la productividad, factores que generan un ambiente de desconfianza. “Es una problemática generalizada que requiere una respuesta inmediata de la iniciativa privada”, insistió.

Al cierre, la presidenta de Coparmex Laguna reconoció la competencia exclusiva de la CFE en la materia, pero recalcó que el sector no puede esperar más. Por ello, impulsarán la diversificación de fuentes energéticas como medida de resiliencia ante el incremento en el consumo eléctrico derivado de la ola de calor.