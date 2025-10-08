Corte absuelve a dueño del Santos Laguna de acusaciones fiscales

TORREÓN, COAH.- El Club Santos Laguna informó que el pasado 7 de octubre, el Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Coahuila, con sede en Torreón, dictó un auto de no vinculación a proceso a favor de Alejandro Irarragorri Gutiérrez, dentro del procedimiento promovido por la Fiscalía General de la República (FGR) a instancias del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

De acuerdo con el comunicado del club, el juez determinó no vincular a Irarragorri Gutiérrez al proceso penal, al considerar que no existen elementos objetivos que acrediten la existencia de un hecho con apariencia de delito ni su participación en el mismo.

TE PUEDE INTERESAR: Alistan vacunas contra la influenza; lunes 13 de octubre arranca vacunación

Con esta resolución, se pone fin a la imputación formulada en la causa penal, concluyendo así el procedimiento legal iniciado en su contra.

El Club Santos Laguna y Alejandro Irarragorri señalaron que esta decisión confirma que la vía correcta para enfrentar la situación fue a través de las instituciones de justicia y con plena confianza en el Estado de Derecho.

El comunicado destaca que tanto el club como su directiva continuarán trabajando con máxima transparencia, cumpliendo estrictamente la ley y guiándose por los valores y políticas de comportamiento ético que rigen a la organización.