Alistan vacunas contra la influenza; lunes 13 de octubre arranca vacunación

Coahuila
/ 8 octubre 2025
    La vacunación estará disponible para toda la población, pero se dará prioridad a: personas mayores, mujeres embarazadas y pacientes con enfermedades crónicas. FOTO: CUARTOSCURO

Las jornadas para prevenir ola de contagios de influenza en el invierno, iniciarán este lunes en todos los hospitales públicos de la entidad

Este lunes 13 de octubre arrancará la vacunación contra la influenza para inmunizar a la población contra este virus que puede llegar a ser letal. De acuerdo a fuentes internas de la Secretaría de Salud la vacunación se realizará a la población en general.

Sin embargo, es importante precisar que se da prioridad a personas de la tercera edad, personas con enfermedades crónico degenerativas y mujeres embarazadas.

Cada año se aplican alrededor de un millón de dosis, con la finalidad de prevenir contagios masivos durante la temporada invernal.

Este año, hasta el momento, se ha registrado un total de 228 casos de influenza atendidos en clínicas y hospitales públicos, así como cuatro defunciones, sin que se especifique el municipio donde ocurrieron.

SÍNTOMAS Y PREVENCIÓN

La influenza es una enfermedad viral que se contagia por el contacto directo con personas infectadas. De acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el virus entra al organismo por la boca, nariz y ojos, a través de gotitas de saliva que se expulsan al estornudar o toser.

También puede propagarse al tocar superficies contaminadas, como mesas, teclados, teléfonos, barandales, artículos deportivos, pañuelos desechables o telas.

Los síntomas principales incluyen fiebre superior a 38°C, tos y dolor de cabeza, acompañados en algunos casos de escurrimiento nasal, enrojecimiento ocular, dolor muscular y dolor en articulaciones.

Para prevenir la enfermedad se pide vacunarse cada año, evitar los cambios bruscos de temperatura y evitar tener contacto con personas que tengan enfermedades respiratorias.

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

