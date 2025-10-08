Alistan vacunas contra la influenza; lunes 13 de octubre arranca vacunación

Este lunes 13 de octubre arrancará la vacunación contra la influenza para inmunizar a la población contra este virus que puede llegar a ser letal. De acuerdo a fuentes internas de la Secretaría de Salud la vacunación se realizará a la población en general.

Sin embargo, es importante precisar que se da prioridad a personas de la tercera edad, personas con enfermedades crónico degenerativas y mujeres embarazadas.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: influenza y neumonía rebasan a accidentes entre principales causas de muerte

Cada año se aplican alrededor de un millón de dosis, con la finalidad de prevenir contagios masivos durante la temporada invernal.

Este año, hasta el momento, se ha registrado un total de 228 casos de influenza atendidos en clínicas y hospitales públicos, así como cuatro defunciones, sin que se especifique el municipio donde ocurrieron.

SÍNTOMAS Y PREVENCIÓN

La influenza es una enfermedad viral que se contagia por el contacto directo con personas infectadas. De acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el virus entra al organismo por la boca, nariz y ojos, a través de gotitas de saliva que se expulsan al estornudar o toser.

También puede propagarse al tocar superficies contaminadas, como mesas, teclados, teléfonos, barandales, artículos deportivos, pañuelos desechables o telas.

TE PUEDE INTERESAR: Se disparan 137% casos de influenza en Coahuila: COVID-19 sigue a la baja

Los síntomas principales incluyen fiebre superior a 38°C, tos y dolor de cabeza, acompañados en algunos casos de escurrimiento nasal, enrojecimiento ocular, dolor muscular y dolor en articulaciones.

Para prevenir la enfermedad se pide vacunarse cada año, evitar los cambios bruscos de temperatura y evitar tener contacto con personas que tengan enfermedades respiratorias.