Cortocircuito reduce a cenizas vivienda en Torreón; habitantes resultan ilesos

Torreón
/ 12 enero 2026
    Cortocircuito reduce a cenizas vivienda en Torreón; habitantes resultan ilesos
    El incendio consumió gran parte de la vivienda construida con madera y block en la colonia Luis Donaldo Colosio. FOTO: CORTESÍA

Un presunto cortocircuito desató un incendio en una vivienda de la colonia Luis Donaldo Colosio durante la madrugada; los ocupantes lograron salir a tiempo y no se reportaron personas lesionadas

TORREÓN, COAH.- Un presunto fallo eléctrico provocó un incendio que consumió una vivienda la madrugada de este lunes en la colonia Luis Donaldo Colosio de Torreón.

El siniestro, reportado al 911 en la intersección de las calles Metropolitana y Lago Francisco Villa, movilizó de inmediato a los cuerpos de rescate de la Región Laguna.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Sueño cumplido? Trabajador de Monclova gana un Lamborghini y un Corvette

$!Elementos de Bomberos y Protección Civil acudieron de inmediato tras el reporte realizado al 911.
Elementos de Bomberos y Protección Civil acudieron de inmediato tras el reporte realizado al 911. FOTO: CORTESÍA

En el inmueble, construido de madera y block, se encontraban Abram José Benavides Ayala (19 años) y Miguel Pacheco Ortega (26 años).

Afortunadamente, ambos lograron evacuar la estructura antes de que las llamas se extendieran, resultando completamente ilesos.

Gracias a la rápida intervención de Bomberos y Protección Civil, el fuego fue sofocado antes de afectar las casas colindantes.

Temas


incendios

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Desplegó Fiscalía de NL ¡a 36 agentes! para ‘capturar’ a Armando Castilla, director general de VANGUARDIA

Las autoridades ejecutaron un operativo como si se tratara de capturar a un peligroso criminal o a un terrorista
true

La verdad se impone y Armando Castilla es libre
true

POLITICÓN: Fracasa intento de criminalización de la Fiscalía de NL; caso fabricado contra Armando Castilla se cae ante la verdad
Juez ordena inmediata libertad para Armando Castilla, director de Vanguardia

Juez ordena inmediata libertad para Armando Castilla, director de Vanguardia
Juez de control dejó sin efecto la acusación de fraude promovida por la Fiscalía General de Nuevo León en contra del director general de VANGUARDIA, Armando Castilla Galindo.

El caso fabricado contra Armando Castilla, director de VANGUARDIA: desde la detención a su liberación
Armando Castilla Galindo recuperó su libertad tras demostrarse que no había elementos para procesarlo

Liberación de Armando Castilla Galindo, director de VANGUARDIA: un triunfo para la libertad de prensa frente a la ‘represión judicial’
La regularidad del sueño se refiere al mantenimiento de la misma hora de acostarse y levantarse.

Tener una rutina de sueño puede mejorar tu salud
Trump y Petro al teléfono: así se evitó una crisis

Trump y Petro al teléfono: así se evitó una crisis