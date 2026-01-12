Cortocircuito reduce a cenizas vivienda en Torreón; habitantes resultan ilesos
Un presunto cortocircuito desató un incendio en una vivienda de la colonia Luis Donaldo Colosio durante la madrugada; los ocupantes lograron salir a tiempo y no se reportaron personas lesionadas
TORREÓN, COAH.- Un presunto fallo eléctrico provocó un incendio que consumió una vivienda la madrugada de este lunes en la colonia Luis Donaldo Colosio de Torreón.
El siniestro, reportado al 911 en la intersección de las calles Metropolitana y Lago Francisco Villa, movilizó de inmediato a los cuerpos de rescate de la Región Laguna.
En el inmueble, construido de madera y block, se encontraban Abram José Benavides Ayala (19 años) y Miguel Pacheco Ortega (26 años).
Afortunadamente, ambos lograron evacuar la estructura antes de que las llamas se extendieran, resultando completamente ilesos.
Gracias a la rápida intervención de Bomberos y Protección Civil, el fuego fue sofocado antes de afectar las casas colindantes.