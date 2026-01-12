$!¿Sueño cumplido? Trabajador de Monclova gana un Lamborghini y un Corvette

Un trabajador de la construcción originario de Monclova, Coahuila, fue anunciado como el ganador del sorteo denominado “Mega Combo Millonario”, organizado por la plataforma Rifas Económicas Chihuahua, el cual promete la entrega de un paquete de vehículos de lujo valuado en varios millones de pesos. El anuncio se realizó el pasado 6 de enero a través de las redes sociales de la organización, donde se difundió que el boleto número 8278560 habría resultado ganador, cumpliendo —según la plataforma— con los requisitos y procesos de validación establecidos para este tipo de dinámicas. La publicación generó una rápida oleada de reacciones, tanto de felicitación como de expectativa, entre usuarios de distintas regiones del país, pues algunos dudaban de la veracidad de estas rifas y acusaban que gente se hacía pasar por ganadores. TE PUEDE INTERESAR: ¡Sí nevó en Arteaga! La nieve sorprendió en la Sierra de la Marta, a más de 3 mil metros de altura

De acuerdo con la información compartida, el ganador fue identificado como Luis Alberto Ruelas Juárez, quien habría adquirido su boleto el 24 de diciembre de 2025. Rifas Económicas Chihuahua señaló que el pago se encontraba debidamente registrado al momento del sorteo, lo que permitió dar por válido el resultado anunciado.