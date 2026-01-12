¿Sueño cumplido? Trabajador de Monclova gana un Lamborghini y un Corvette

Un trabajador de la construcción originario de Monclova fue anunciado como ganador de un sorteo que promete un paquete de autos de lujo que incluye ¡seis vehículos!

Un trabajador de la construcción originario de Monclova, Coahuila, fue anunciado como el ganador del sorteo denominado “Mega Combo Millonario”, organizado por la plataforma Rifas Económicas Chihuahua, el cual promete la entrega de un paquete de vehículos de lujo valuado en varios millones de pesos.

El anuncio se realizó el pasado 6 de enero a través de las redes sociales de la organización, donde se difundió que el boleto número 8278560 habría resultado ganador, cumpliendo —según la plataforma— con los requisitos y procesos de validación establecidos para este tipo de dinámicas. La publicación generó una rápida oleada de reacciones, tanto de felicitación como de expectativa, entre usuarios de distintas regiones del país, pues algunos dudaban de la veracidad de estas rifas y acusaban que gente se hacía pasar por ganadores.

De acuerdo con la información compartida, el ganador fue identificado como Luis Alberto Ruelas Juárez, quien habría adquirido su boleto el 24 de diciembre de 2025.

Rifas Económicas Chihuahua señaló que el pago se encontraba debidamente registrado al momento del sorteo, lo que permitió dar por válido el resultado anunciado.

GANA DOS AUTOS DE LUJO... Y CUATRO MÁS

El premio anunciado incluye un conjunto de automóviles de alta gama y alto desempeño, entre los que destacan un Lamborghini Huracán y un Chevrolet Corvette C8, además de una Ford Raptor R, dos camionetas Sierra Denali y un Nissan Sentra SR, conformando uno de los paquetes más llamativos promovidos por la plataforma.

La empresa informó que la entrega del premio se llevaría a cabo en el estado de Coahuila e invitó al público a consultar la transmisión del sorteo, disponible en su página oficial de Facebook, el cual se llevó a cabo el pasado 10 de enero, donde se dieron cita los felices ganadores.

Cabe mencionar que como ocurre en este tipo de sorteos privados, la materialización del premio queda plenamente confirmada hasta que la entrega se realice de manera formal y pública, por eso es que los ciudadanos se mostraron conformes al trasmitir de manera pública la entrega de los autos, paso que suele marcar la validación del resultado anunciado.

