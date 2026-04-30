Deja Fernando Villarreal Servicios Públicos; asume la dirigencia interina del PRI en Torreón

De acuerdo con sus declaraciones, este relevo forma parte de una estrategia institucional orientada a apuntalar la estructura del partido en pleno proceso electoral, garantizando así una transición fluida y la unidad de los cuadros militantes.

TORREÓN, COAH.- Este día, Fernando Villarreal Cuéllar formalizó su separación del cargo como titular de la Dirección de Servicios Públicos Municipales. El motivo de su renuncia es la encomienda de encabezar, de manera interina, la presidencia del Comité Municipal del PRI en Torreón.

Cabe señalar que su salida fue tema de análisis en el Cabildo de Torreón, donde los ediles hicieron un reconocimiento público a su labor y trayectoria durante el tiempo que coordinó las tareas operativas de la ciudad.

Villarreal detalló que su incorporación a la dirigencia responde a la necesidad de cubrir el mando del partido de tiempo completo. Esto ocurre mientras Verónica Martínez y Felipe González, titulares originales de la presidencia y secretaría, se enfocan en sus respectivas campañas por las diputaciones locales.

El ahora dirigente subrayó que su objetivo inmediato es articular acciones que robustezcan la presencia del tricolor en las calles y asegurar un vínculo estrecho con las bases, dado el entorno de alta competitividad que se vive actualmente.

Con una trayectoria de años dentro de las filas priistas, Villarreal Cuéllar afirmó que acude al llamado de su organización para respaldar activamente a las y los candidatos al Congreso local que ya han quedado debidamente registrados ante el Instituto Electoral de Coahuila (IEC).

Enfatizó que su paso por la administración pública le otorga una visión técnica para proponer soluciones reales durante la contienda, además de facilitar el diálogo con diversos grupos sociales. Prometió que su gestión partidista se basará en la suma de voluntades y la generación de consensos para alcanzar los objetivos electorales trazados.