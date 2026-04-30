Deja Fernando Villarreal Servicios Públicos; asume la dirigencia interina del PRI en Torreón

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Torreón
/ 30 abril 2026
    Deja Fernando Villarreal Servicios Públicos; asume la dirigencia interina del PRI en Torreón
    Villarreal Cuéllar busca respaldar a candidatos al Congreso local. SANDRA GÓMEZ

El relevo forma parte de una estrategia para fortalecer al partido en proceso electoral

TORREÓN, COAH.- Este día, Fernando Villarreal Cuéllar formalizó su separación del cargo como titular de la Dirección de Servicios Públicos Municipales. El motivo de su renuncia es la encomienda de encabezar, de manera interina, la presidencia del Comité Municipal del PRI en Torreón.

De acuerdo con sus declaraciones, este relevo forma parte de una estrategia institucional orientada a apuntalar la estructura del partido en pleno proceso electoral, garantizando así una transición fluida y la unidad de los cuadros militantes.

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Cabe señalar que su salida fue tema de análisis en el Cabildo de Torreón, donde los ediles hicieron un reconocimiento público a su labor y trayectoria durante el tiempo que coordinó las tareas operativas de la ciudad.

Villarreal detalló que su incorporación a la dirigencia responde a la necesidad de cubrir el mando del partido de tiempo completo. Esto ocurre mientras Verónica Martínez y Felipe González, titulares originales de la presidencia y secretaría, se enfocan en sus respectivas campañas por las diputaciones locales.

El ahora dirigente subrayó que su objetivo inmediato es articular acciones que robustezcan la presencia del tricolor en las calles y asegurar un vínculo estrecho con las bases, dado el entorno de alta competitividad que se vive actualmente.

Con una trayectoria de años dentro de las filas priistas, Villarreal Cuéllar afirmó que acude al llamado de su organización para respaldar activamente a las y los candidatos al Congreso local que ya han quedado debidamente registrados ante el Instituto Electoral de Coahuila (IEC).

Enfatizó que su paso por la administración pública le otorga una visión técnica para proponer soluciones reales durante la contienda, además de facilitar el diálogo con diversos grupos sociales. Prometió que su gestión partidista se basará en la suma de voluntades y la generación de consensos para alcanzar los objetivos electorales trazados.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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