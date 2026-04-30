Suman más de 5 mil nuevos ‘Guardianes del Agua’ en Torreón

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Torreón
/ 30 abril 2026
    Suman más de 5 mil nuevos ‘Guardianes del Agua’ en Torreón
    A través del programa Cultura del Agua se capacita a menores. SANDRA GÓMEZ

SIMAS refuerza cultura hídrica

TORREÓN, COAH.- En el marco de las celebraciones por el Día del Niño, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón destacó el papel de la infancia como pieza clave en la preservación del medio ambiente. A través del programa Cultura del Agua, el organismo ha logrado capacitar a miles de menores en el uso responsable de este recurso.

Roberto Escalante González, gerente general del SIMAS, informó que en lo que va de 2026 un total de 5 mil 281 alumnos de nivel primaria han sido nombrados “Guardianes del Agua”, como resultado de pláticas y talleres impartidos directamente en planteles educativos de la ciudad.

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Uno de los ejes principales de estas capacitaciones es la lucha contra la contaminación hídrica por plásticos. Los estudiantes reciben información sobre el impacto de estos residuos en los ecosistemas, así como la importancia de su correcta disposición.

$!En 2026, 5,281 alumnos fueron nombrados “Guardianes del Agua”.
En 2026, 5,281 alumnos fueron nombrados “Guardianes del Agua”. SANDRA GÓMEZ

“Buscamos fortalecer la participación de la niñez y promover hábitos responsables desde temprana edad”, señaló el funcionario.

Entre las recomendaciones compartidas durante las sesiones, se destacan acciones de impacto cotidiano como evitar dejar la llave abierta al cepillarse los dientes —lo que puede desperdiciar entre 6 y 12 litros de agua por minuto— y moderar el uso de mangueras, globos y pistolas de agua durante actividades recreativas, especialmente ante el aumento de temperaturas.

El organismo operador exhortó a la población a adoptar prácticas de ahorro, como utilizar cubetas en lugar de mangueras y reutilizar el agua en la medida de lo posible. Escalante González subrayó que fomentar estos hábitos en la niñez es una prioridad de la administración municipal encabezada por el alcalde Román Cepeda González, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico en la ciudad.

Con estas acciones, Torreón apuesta por formar una generación consciente que no solo entienda el valor del agua, sino que también participe activamente en su cuidado desde el hogar.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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