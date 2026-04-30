Suman más de 5 mil nuevos ‘Guardianes del Agua’ en Torreón

Roberto Escalante González, gerente general del SIMAS, informó que en lo que va de 2026 un total de 5 mil 281 alumnos de nivel primaria han sido nombrados “Guardianes del Agua”, como resultado de pláticas y talleres impartidos directamente en planteles educativos de la ciudad.

TORREÓN, COAH.- En el marco de las celebraciones por el Día del Niño, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón destacó el papel de la infancia como pieza clave en la preservación del medio ambiente. A través del programa Cultura del Agua, el organismo ha logrado capacitar a miles de menores en el uso responsable de este recurso.

Uno de los ejes principales de estas capacitaciones es la lucha contra la contaminación hídrica por plásticos. Los estudiantes reciben información sobre el impacto de estos residuos en los ecosistemas, así como la importancia de su correcta disposición.

“Buscamos fortalecer la participación de la niñez y promover hábitos responsables desde temprana edad”, señaló el funcionario.

Entre las recomendaciones compartidas durante las sesiones, se destacan acciones de impacto cotidiano como evitar dejar la llave abierta al cepillarse los dientes —lo que puede desperdiciar entre 6 y 12 litros de agua por minuto— y moderar el uso de mangueras, globos y pistolas de agua durante actividades recreativas, especialmente ante el aumento de temperaturas.

El organismo operador exhortó a la población a adoptar prácticas de ahorro, como utilizar cubetas en lugar de mangueras y reutilizar el agua en la medida de lo posible. Escalante González subrayó que fomentar estos hábitos en la niñez es una prioridad de la administración municipal encabezada por el alcalde Román Cepeda González, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico en la ciudad.

Con estas acciones, Torreón apuesta por formar una generación consciente que no solo entienda el valor del agua, sino que también participe activamente en su cuidado desde el hogar.