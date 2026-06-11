Demandan mayor apertura informativa sobre planta de fertilizantes en Sapioriz

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Torreón
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    Demandan mayor apertura informativa sobre planta de fertilizantes en Sapioriz
    Cuestionan alcance de consulta pública en proyecto Fermachem. ESPECIAL

Organización civil pide mayor información sobre impacto de planta en la Comarca Lagunera

COMARCA LAGUNERA.- La asociación civil Prodefensa del Nazas, A.C. se pronunció respecto a la construcción del complejo industrial Fermachem en la comunidad de Sapioriz, municipio de Lerdo, al reconocer que la empresa ha respetado los marcos legales y administrativos vigentes.

Sin embargo, la organización advirtió que persiste un clima de incertidumbre social ante los posibles efectos ecológicos que la planta de fertilizantes nitrogenados podría generar en la región.

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A través de un comunicado, la agrupación señaló que, tras el arranque de las obras el pasado 9 de junio, si bien los procesos de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y la consulta pública se cumplieron de manera formal, estos resultaron insuficientes para informar de forma clara y efectiva a los habitantes de la zona.

Por ello, Prodefensa del Nazas hizo un llamado a los tres niveles de gobierno para abrir espacios de diálogo real, con el objetivo de garantizar que la ciudadanía reciba información transparente sobre los riesgos operativos, las medidas de mitigación y el impacto ambiental directo en la Comarca Lagunera.

La asociación recordó que el derecho al acceso a la información y la participación ciudadana son pilares constitucionales que deben prevalecer incluso por encima de la conclusión de trámites administrativos.

Asimismo, la organización subrayó que, mientras realiza su propia evaluación técnica sobre los posibles impactos del proyecto, se deslinda de movilizaciones sociales, al señalar que su postura se basará en evidencia científica y análisis rigurosos.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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