Demandan mayor apertura informativa sobre planta de fertilizantes en Sapioriz

Sin embargo, la organización advirtió que persiste un clima de incertidumbre social ante los posibles efectos ecológicos que la planta de fertilizantes nitrogenados podría generar en la región.

COMARCA LAGUNERA.- La asociación civil Prodefensa del Nazas, A.C. se pronunció respecto a la construcción del complejo industrial Fermachem en la comunidad de Sapioriz, municipio de Lerdo, al reconocer que la empresa ha respetado los marcos legales y administrativos vigentes.

A través de un comunicado, la agrupación señaló que, tras el arranque de las obras el pasado 9 de junio, si bien los procesos de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y la consulta pública se cumplieron de manera formal, estos resultaron insuficientes para informar de forma clara y efectiva a los habitantes de la zona.

Por ello, Prodefensa del Nazas hizo un llamado a los tres niveles de gobierno para abrir espacios de diálogo real, con el objetivo de garantizar que la ciudadanía reciba información transparente sobre los riesgos operativos, las medidas de mitigación y el impacto ambiental directo en la Comarca Lagunera.

La asociación recordó que el derecho al acceso a la información y la participación ciudadana son pilares constitucionales que deben prevalecer incluso por encima de la conclusión de trámites administrativos.

Asimismo, la organización subrayó que, mientras realiza su propia evaluación técnica sobre los posibles impactos del proyecto, se deslinda de movilizaciones sociales, al señalar que su postura se basará en evidencia científica y análisis rigurosos.