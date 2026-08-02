Torreón invita a conferencia sobre investigación histórica en el Archivo Municipal

La conferencia será impartida por Carlos Alberto Murgueitio Manrique, doctor en Historia por El Colegio de México (Colmex), en las instalaciones del Archivo Municipal de Torreón.

TORREÓN, COAH.- El Archivo Municipal de Torreón, en colaboración con la Universidad Iberoamericana, por conducto del Archivo Histórico Juan Agustín de Espinoza, invita a la conferencia “Análisis de archivos y métodos en la historia conectada”, que se llevará a cabo el próximo viernes 7 de agosto a las 12:00 horas.

Cinthia Gaspar Montero, directora de la dependencia, indicó que los asistentes podrán conocer una perspectiva especializada sobre el papel de los archivos en la construcción del conocimiento histórico y el estudio de las conexiones que han dado forma a los procesos sociales, culturales y políticos a distintas escalas.

La funcionaria destacó que este tipo de actividades fortalecen la colaboración entre instituciones académicas y de resguardo documental, además de fomentar el intercambio de conocimientos, la investigación, la preservación y la difusión del patrimonio documental que sustenta la memoria colectiva.

Murgueitio Manrique es profesor asociado del Departamento de Historia de la Universidad del Valle, en Cali-Buga, Colombia, e integrante del Grupo de Investigación Centro de Estudios Históricos y Ambientales (CEHA). Actualmente se desempeña como jefe de la Unidad Académica del Departamento de Historia.

Sus principales líneas de investigación se centran en las revoluciones francesa y haitiana, la historia atlántica y del Caribe desde una perspectiva conectada y comparada. Es autor de la obra La Revolución Francesa en La Española: Saint Domingue-Santo Domingo, 1789-1795, derivada de su tesis doctoral en El Colegio de México y publicada por el Archivo General de la Nación de República Dominicana en 2020.