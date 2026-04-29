Desalojo preventivo en el ejido Virginias tras siniestro en el vertedero de Francisco I. Madero, Coahuila
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Los habitantes fueron trasladados a albergues temporales con asistencia médica, agua y víveres, mientras continúan las labores para controlar el siniestro
FRANCISCO I. MADERO, COAH.- Debido a la densa columna de humo provocada por un incendio en el basurero municipal, autoridades locales ordenaron la evacuación inmediata del ejido Virginias. El fuego, que inició desde la jornada previa, se encuentra a una distancia de entre 1.5 y 2 kilómetros del asentamiento, lo que obligó a tomar medidas drásticas para proteger a los habitantes.
El Ayuntamiento de Francisco I. Madero informó que se han intensificado las labores de auxilio para garantizar la integridad de la población. En un esfuerzo conjunto, elementos de Protección Civil, Bomberos y la Guardia Nacional, con el apoyo de la SEDENA mediante el Plan DN-III-E, mantienen brigadas activas para sofocar las llamas y asistir a las familias que han tenido que abandonar sus hogares.
Para brindar refugio a los afectados, se instalaron albergues equipados con víveres, agua y atención médica básica. Las autoridades han exhortado a la población a realizar el traslado con calma, utilizar cubrebocas o pañuelos para evitar la inhalación de partículas, mantenerse informada a través de canales oficiales y respetar la restricción de acceso a la zona de riesgo.
Actualmente, los equipos de emergencia continúan con las labores de control para mitigar los riesgos sanitarios derivados del humo. La vigilancia en el perímetro del ejido Virginias se mantendrá de forma permanente hasta que las condiciones permitan el retorno seguro de los habitantes, brindando acompañamiento constante a las familias afectadas.