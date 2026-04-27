Despliegan brigadas de inmunización en Torreón para blindar la salud pública
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Módulos de vacunación se ubican en Mercado Alianza, Plaza de Armas, Hipermart Independencia, Mercado de Abastos y Bodega Aurrera en La Perla
TORREÓN, COAH.- A fin de intensificar las estrategias de prevención y salvaguardar el bienestar de los habitantes, la Jurisdicción Sanitaria VI ha instalado diversos centros de vacunación temporales en sectores estratégicos de la zona urbana de Torreón.
Según el reporte oficial, estas unidades de atención permanecerán vigentes hasta el 2 de mayo, facilitando el acceso a los biológicos en áreas de gran dinamismo comercial y tránsito peatonal.
Los módulos se localizan en sitios clave como el Mercado Alianza, la Plaza de Armas, Hipermart Independencia, el Mercado de Abastos (Diagonal Reforma) y la tienda Bodega Aurrera en el fraccionamiento La Perla.
Aunado a estos puntos fijos, brigadistas realizarán visitas domiciliarias en la colonia Zaragoza Sur para garantizar que el beneficio llegue a más familias.
Los equipos médicos de la dependencia trabajan en completar los esquemas de vacunación de la ciudadanía, disponiendo de dosis contra la hepatitis A y B, tétanos, influenza y COVID-19. Asimismo, se cuenta con la vacuna triple viral (SRP), esencial para prevenir contagios de sarampión, rubéola y parotiditis.
Los organismos de salud exhortan a los laguneros a acercarse a estos módulos para actualizar sus esquemas de protección. Se subrayó que la prevención es la herramienta más eficaz para evitar complicaciones médicas, particularmente entre los sectores de mayor riesgo.