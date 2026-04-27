Despliegan brigadas de inmunización en Torreón para blindar la salud pública

Según el reporte oficial, estas unidades de atención permanecerán vigentes hasta el 2 de mayo, facilitando el acceso a los biológicos en áreas de gran dinamismo comercial y tránsito peatonal.

TORREÓN, COAH.- A fin de intensificar las estrategias de prevención y salvaguardar el bienestar de los habitantes, la Jurisdicción Sanitaria VI ha instalado diversos centros de vacunación temporales en sectores estratégicos de la zona urbana de Torreón .

Los módulos se localizan en sitios clave como el Mercado Alianza, la Plaza de Armas, Hipermart Independencia, el Mercado de Abastos (Diagonal Reforma) y la tienda Bodega Aurrera en el fraccionamiento La Perla.

Aunado a estos puntos fijos, brigadistas realizarán visitas domiciliarias en la colonia Zaragoza Sur para garantizar que el beneficio llegue a más familias.

Los equipos médicos de la dependencia trabajan en completar los esquemas de vacunación de la ciudadanía, disponiendo de dosis contra la hepatitis A y B, tétanos, influenza y COVID-19. Asimismo, se cuenta con la vacuna triple viral (SRP), esencial para prevenir contagios de sarampión, rubéola y parotiditis.

Los organismos de salud exhortan a los laguneros a acercarse a estos módulos para actualizar sus esquemas de protección. Se subrayó que la prevención es la herramienta más eficaz para evitar complicaciones médicas, particularmente entre los sectores de mayor riesgo.