Despliegan brigadas de inmunización en Torreón para blindar la salud pública

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Torreón
/ 27 abril 2026
    Despliegan brigadas de inmunización en Torreón para blindar la salud pública
    Personal médico trabaja en la actualización de esquemas de vacunación, incluyendo dosis contra hepatitis, influenza, COVID-19 y la triple viral. ARCHIVO

Módulos de vacunación se ubican en Mercado Alianza, Plaza de Armas, Hipermart Independencia, Mercado de Abastos y Bodega Aurrera en La Perla

TORREÓN, COAH.- A fin de intensificar las estrategias de prevención y salvaguardar el bienestar de los habitantes, la Jurisdicción Sanitaria VI ha instalado diversos centros de vacunación temporales en sectores estratégicos de la zona urbana de Torreón.

Según el reporte oficial, estas unidades de atención permanecerán vigentes hasta el 2 de mayo, facilitando el acceso a los biológicos en áreas de gran dinamismo comercial y tránsito peatonal.

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Los módulos se localizan en sitios clave como el Mercado Alianza, la Plaza de Armas, Hipermart Independencia, el Mercado de Abastos (Diagonal Reforma) y la tienda Bodega Aurrera en el fraccionamiento La Perla.

Aunado a estos puntos fijos, brigadistas realizarán visitas domiciliarias en la colonia Zaragoza Sur para garantizar que el beneficio llegue a más familias.

Los equipos médicos de la dependencia trabajan en completar los esquemas de vacunación de la ciudadanía, disponiendo de dosis contra la hepatitis A y B, tétanos, influenza y COVID-19. Asimismo, se cuenta con la vacuna triple viral (SRP), esencial para prevenir contagios de sarampión, rubéola y parotiditis.

Los organismos de salud exhortan a los laguneros a acercarse a estos módulos para actualizar sus esquemas de protección. Se subrayó que la prevención es la herramienta más eficaz para evitar complicaciones médicas, particularmente entre los sectores de mayor riesgo.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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