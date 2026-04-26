Coahuila: Detecta CIQA puntos críticos de metales pesados en polvos urbanos de La Laguna

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Torreón
/ 26 abril 2026
    Coahuila: Detecta CIQA puntos críticos de metales pesados en polvos urbanos de La Laguna
    Metales potencialmente tóxicos como arsénico, plomo y cromo fueron detectados en el aire de La Laguna. Especial

Análisis académico revela que crisis de arsénico no solo está en el agua, también en el aire

Un estudio técnico de alta precisión realizado por el Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA) reveló también la presencia de metales potencialmente tóxicos en la Comarca Lagunera, específicamente en los municipios de Torreón y Viesca.

La investigación, que forma parte del proyecto Evaluación de metales pesados en polvos urbanos, permitió identificar mapas de distribución espacial que señalan las zonas con mayor acumulación de contaminantes en estas áreas urbanas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-detectan-metales-posiblemente-toxicos-en-aire-de-ramos-arizpe-advierten-riesgos-a-salud-JF20250966

Bajo la dirección del investigador Samuel Alejandro Lozano Morales, el equipo completó al 100 por ciento las metas de muestreo programadas para la primera etapa del proyecto en esta región.

En total, se recolectaron y analizaron 85 muestras de polvo urbano: 60 correspondientes a Torreón y 25 al municipio de Viesca.

$!En la investigación realizada por el CIQA, se han detectados riesgos para la salud por la contaminación aérea en la entidad.
En la investigación realizada por el CIQA, se han detectados riesgos para la salud por la contaminación aérea en la entidad. CIQA

La metodología consistió en la recolección sistemática de partículas acumuladas en banquetas y zonas de tránsito, posteriormente analizadas mediante espectrometría de plasma acoplado inductivamente (ICP), con el fin de cuantificar iones metálicos que representan un riesgo para el equilibrio ambiental.

De acuerdo con el reporte técnico final del CIQA, los resultados obtenidos durante la primera etapa del proyecto en Torreón revelan hallazgos significativos sobre la presencia de metales pesados en la zona urbana, entre ellos arsénico, cromo y plomo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/secretaria-del-medio-ambiente-ubica-puntos-calientes-de-contaminacion-del-aire-en-saltillo-OJ18995748

Estos resultados proporcionan una base científica para identificar las principales fuentes de contaminación en Torreón y evaluar su posible impacto en la salud de los habitantes de la Comarca Lagunera.

El reporte técnico también documenta hallazgos relevantes en Viesca, donde los mapas de distribución espacial permitieron localizar concentraciones elevadas de metales como plomo, níquel, cromo y cobre.

Estos datos amplían el diagnóstico ambiental de la región y refuerzan la necesidad de mantener vigilancia sobre la dispersión de contaminantes en zonas urbanas y rurales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo-detectan-preocupantes-niveles-de-contaminantes-en-el-aire-cerca-de-zonas-residenciales-GJ18442985

El objetivo general de este monitoreo es generar una base científica sólida sobre la situación actual de la calidad ambiental en Coahuila. Al mapear la dispersión de estos metales en municipios como Torreón y Viesca, autoridades y comunidad científica cuentan ahora con herramientas más precisas para identificar fuentes de emisión y diseñar estrategias de mitigación en beneficio de la salud de los habitantes de La Laguna.

VANGUARDIA publicó el pasado sábado que el CIQA detectó la presencia de metales potencialmente tóxicos, tales como cromo, cobre, níquel y plomo, en el polvo urbano de Ramos Arizpe.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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