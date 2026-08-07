Destaca Manolo Jiménez respuesta inmediata tras multihomicidio en Saltillo

TORREÓN, COAH.- La actuación coordinada de las autoridades tras el multihomicidio registrado el pasado 4 de agosto en la colonia Espinoza Mireles, en Saltillo, fue inmediata, precisa y contundente, afirmó el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas. El Mandatario lamentó profundamente los hechos, en los que tres personas perdieron la vida y una mujer resultó gravemente herida, presuntamente a manos de un ciudadano estadounidense que había mantenido una relación sentimental con la sobreviviente.

Jiménez Salinas señaló que las primeras investigaciones apuntan a que el ataque estuvo relacionado con un conflicto de carácter personal y familiar. No obstante, sostuvo que corresponderá a la Fiscalía General del Estado esclarecer las circunstancias y determinar las responsabilidades conforme al debido proceso. “Es un hecho muy lamentable. En Coahuila atendemos con firmeza los temas de seguridad, prevención y procuración de justicia; contamos con un gran equipo, coordinación e inversión, pero no estamos exentos de que ocurran situaciones de esta naturaleza”, expresó. El Gobernador aseguró que, ante delitos de alto impacto, las instituciones estatales mantienen la capacidad operativa para reaccionar con rapidez y evitar la impunidad. Explicó que, inmediatamente después de conocerse el ataque, se desplegaron elementos de la Policía Estatal y de la Fiscalía General del Estado, con el respaldo de las Fuerzas Armadas y la colaboración de autoridades federales de México y Estados Unidos.

La coordinación y el trabajo de inteligencia permitieron localizar al presunto responsable cuando todavía se encontraba en territorio mexicano, antes de que pudiera cruzar la frontera y dificultar su captura. “El inculpado fue localizado y detenido mediante una acción contundente de nuestras corporaciones. Actualmente se encuentra a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se desarrolla el procedimiento judicial correspondiente”, puntualizó. Al concluir , Jiménez Salinas reiteró el compromiso de su administración de acompañar a las víctimas, fortalecer las acciones de prevención y mantener una coordinación permanente entre los tres órdenes de gobierno para preservar la seguridad y procurar justicia en Coahuila.

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