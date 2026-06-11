Dictan 75 años de prisión por la desaparición de Jovanna Dibanhi en Torreón

TORREÓN, COAH.- El Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Torreón dictó una sentencia condenatoria de 75 años de prisión contra el responsable de la desaparición de Jovanna Dibanhi Aguilar Pérez, quien fue reportada como desaparecida el 25 de junio de 2021 en esta ciudad. La resolución fue emitida la tarde de este jueves dentro de la causa penal 949/2022, por el delito de desaparición cometida por particulares. La sanción se agravó debido a que la víctima era mujer y existía una relación de confianza entre ella y el responsable.

El Tribunal de Enjuiciamiento Colegiado estuvo integrado por el juez presidente Óscar Cadena García; el juez relator, Alfredo Ibarra Herrera, y la jueza Karla Esmeralda de Ávila Rodríguez, todos con especialización en perspectiva de género. El juicio oral se desarrolló los días 8, 9 y 10 de junio y concluyó este jueves con la emisión de la sentencia condenatoria.Además de la pena privativa de la libertad, el tribunal impuso al sentenciado una multa equivalente a 409 días y ordenó la reparación integral del daño material y moral a favor de las víctimas indirectas. Las autoridades señalaron que la resolución fue resultado del análisis de las pruebas presentadas durante el juicio, en un caso que generó amplia atención pública por la desaparición de la joven en Torreón.

‘QUIERO SABER QUÉ PASÓ CON MI HIJA’ Tras la audiencia, María Guadalupe Pérez, madre de Jovanna Dibanhi, expresó que la sentencia le genera sentimientos encontrados, pues aunque se logró una condena ejemplar, aún desconoce qué ocurrió con su hija y cuál es su paradero. “Lo que tengo es la esperanza de que se sepa qué pasó con mi hija. Me gustaría que se conociera la verdad sobre su paradero. Estoy luchando hasta el final, hasta saber la verdad”, declaró vía telefónica al término de la maratónica audiencia. La madre de la joven afirmó que el expediente contenía múltiples elementos de prueba que permitieron acreditar la responsabilidad de quien fuera pareja sentimental de su hija. Sin embargo, lamentó que, pese a las evidencias presentadas y a la sentencia condenatoria, el responsable no haya revelado qué hizo con Jovanna Dibanhi ni aportado información que permita esclarecer plenamente los hechos. A cuatro años de la desaparición, la familia mantiene la exigencia de conocer la verdad y localizar a la joven.

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