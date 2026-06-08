Exigen justicia para Jovanna Dibanhi; alertan sobre posible impunidad

Acompañados por el colectivo “Madres poderosas”, los allegados a la joven, quien fue vista por última vez el 25 de junio de 2021, denunciaron una serie de trabas institucionales. Con pancartas en mano y cánticos como “¡Viva se la llevaron, viva la queremos!”, los protestantes evidenciaron su hartazgo ante la falta de avances concretos.

TORREÓN, COAH.- Bajo un ambiente de profunda indignación, un grupo de manifestantes se dio cita a las afueras del Centro de Justicia Penal de Torreón para alzar la voz por la desaparición de Jovanna Dibanhi. Los asistentes reclamaron el rezago judicial que ha frenado la resolución del caso y la incertidumbre que rodea la situación legal del principal sospechoso.

María Guadalupe Pérez Ayala, madre de la joven, exteriorizó el dolor de años de búsqueda infructuosa. “Es una lucha constante desde hace tiempo; solo pedimos que las audiencias se cumplan y la justicia sea real”, declaró durante el mitin.

La madre enfatizó que el proceso ha sido obstaculizado por la defensa de Cristian “N”, expareja sentimental de la víctima, mediante la interposición de múltiples recursos de amparo. “Se han amparado una y otra vez, parece que los recursos económicos pesan más que la verdad”, lamentó.

Aunque el caso se investiga bajo el protocolo de desaparición entre particulares con perspectiva de género, Pérez Ayala cuestionó la eficacia de las autoridades actuales. Existe una latente preocupación de que la dilación procesal derive en la liberación del presunto responsable, complicando la búsqueda de una sentencia condenatoria.

“Exigimos compromiso y cero tolerancia a las omisiones que cancelan las audiencias. Necesitamos respuestas definitivas”, concluyó.

A cinco años del suceso, la familia de Jovanna Dibanhi reafirma que no bajará la guardia hasta esclarecer los hechos y obtener la justicia que tanto le ha sido negada.