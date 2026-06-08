Exigen justicia para Jovanna Dibanhi; alertan sobre posible impunidad

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Torreón
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    Exigen justicia para Jovanna Dibanhi; alertan sobre posible impunidad
    Amigos y familiares de Jovanna Dibanhi, desaparecida en junio de 2021, se manifestaron para exigir justicia. Gerardo Hernández Torres

Familiares de la joven que desapareció en 2021 temen que el presunto responsable salga en libertad

TORREÓN, COAH.- Bajo un ambiente de profunda indignación, un grupo de manifestantes se dio cita a las afueras del Centro de Justicia Penal de Torreón para alzar la voz por la desaparición de Jovanna Dibanhi. Los asistentes reclamaron el rezago judicial que ha frenado la resolución del caso y la incertidumbre que rodea la situación legal del principal sospechoso.

Acompañados por el colectivo “Madres poderosas”, los allegados a la joven, quien fue vista por última vez el 25 de junio de 2021, denunciaron una serie de trabas institucionales. Con pancartas en mano y cánticos como “¡Viva se la llevaron, viva la queremos!”, los protestantes evidenciaron su hartazgo ante la falta de avances concretos.

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María Guadalupe Pérez Ayala, madre de la joven, exteriorizó el dolor de años de búsqueda infructuosa. “Es una lucha constante desde hace tiempo; solo pedimos que las audiencias se cumplan y la justicia sea real”, declaró durante el mitin.

La madre enfatizó que el proceso ha sido obstaculizado por la defensa de Cristian “N”, expareja sentimental de la víctima, mediante la interposición de múltiples recursos de amparo. “Se han amparado una y otra vez, parece que los recursos económicos pesan más que la verdad”, lamentó.

Aunque el caso se investiga bajo el protocolo de desaparición entre particulares con perspectiva de género, Pérez Ayala cuestionó la eficacia de las autoridades actuales. Existe una latente preocupación de que la dilación procesal derive en la liberación del presunto responsable, complicando la búsqueda de una sentencia condenatoria.

“Exigimos compromiso y cero tolerancia a las omisiones que cancelan las audiencias. Necesitamos respuestas definitivas”, concluyó.

A cinco años del suceso, la familia de Jovanna Dibanhi reafirma que no bajará la guardia hasta esclarecer los hechos y obtener la justicia que tanto le ha sido negada.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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