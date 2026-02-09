DIF Torreón destina 5 mdp para fortalecer a organizaciones sociales en 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 9 febrero 2026
    DIF Torreón destina 5 mdp para fortalecer a organizaciones sociales en 2026
    DIF Torreón presentó la convocatoria 2026 para fortalecer la infraestructura de organizaciones civiles. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Lanzan convocatoria del Fondo Municipal de Infraestructura para apoyar proyectos de inversión física de OSC de asistencia social

TORREÓN, COAH.- La Administración Municipal de Torreón, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Torreón, lanzó la convocatoria del Fondo Municipal de Fortalecimiento para la Infraestructura de las Organizaciones de la Sociedad Civil de Asistencia Social 2026, con una bolsa total de 5 millones de pesos.

El programa tiene como objetivo apoyar proyectos de inversión física de asociaciones civiles que brindan atención a personas en situación de vulnerabilidad, fortaleciendo así su capacidad operativa y el impacto de sus servicios en la comunidad.

TE PUEDE INTERESAR: Confían en que AHMSA cambie de dueño en primera subasta; hay 6 inversionistas interesados

La presidenta honoraria del DIF Torreón, Selina Bremer de Cepeda, destacó que este fondo es uno de los programas de mayor impacto social del municipio, al impulsar el trabajo que realizan las organizaciones de la sociedad civil en beneficio de infancias, personas adultas mayores y personas con discapacidad.

“Este fondo es testimonio del alcance que se puede lograr cuando sociedad y gobierno trabajan de manera coordinada, sumando esfuerzos para cuidar y atender a quienes más lo necesitan”, expresó.

Por su parte, la directora del DIF Torreón, Marlene Martínez Valdés, informó que la convocatoria se emite por instrucciones del alcalde Román Alberto Cepeda González, como un reconocimiento al trabajo permanente que desarrollan las organizaciones sociales en favor de la población torreonense.

Señaló que las organizaciones de la sociedad civil son aliadas fundamentales en la atención de familias y personas vulnerables, por lo que el fondo busca fortalecer su infraestructura para que continúen su labor en mejores condiciones y con mayor alcance.

Las bases, requisitos y plazos de participación pueden consultarse en los portales oficiales www.torreon.gob.mx y diftorreon.gob.mx, donde las organizaciones interesadas podrán conocer los lineamientos para acceder a los recursos en la edición 2026 del programa.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Recursos Públicos
organizaciones civiles

Localizaciones


Torreón

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Aunque me licencié en Lengua y Literatura Española por la Normal Superior, y viví breves periodos en el campo educativo, la vida me llevó al periodismo, donde a lo largo de 26 años, todos en VANGUARDIA, recorrí casi todas las áreas y casi todos los puestos. Tengo particular interés en la política sin políticos, los comics, el cine, de preferencia el western, el futbol y las historias que nos hagan entender lo que somos. Fui editor fundador de El Guardián, editor en jefe de Extremo y actualmente editor de Mi Ciudad. ¿Algo que no me guste?, recargar en otros la culpa por lo que me falta.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En la oscuridad

En la oscuridad
true

Morena, ‘hipócrita, sencillamente hipócrita’
true

POLITICÓN: Ahora sí, gobierno de Sheinbaum activa operación técnica y biológica contra plaga ganadera
El detenido fue ubicado en los alrededores del Hospital General, donde también se aseguró un vehículo Nissan Tsuru.

Saltillo: cae por venta clandestina de cerveza vía redes sociales
La Comisión Europea afirmó que Meta era el actor dominante en el mercado de mensajería de la UE y que estaba “abusando” de esta posición al “negar el acceso a WhatsApp a otras empresas”.

UE amenaza con tomar medidas porque Meta bloquea chatbots de IA rivales en WhatsApp
El boleto hace honor a la Marcha de la Lealtad, celebrada el 9 de febrero de 1913.

Premio Mayor de la Lotería Nacional cae en Saltillo, con 7 millones de pesos
Dado que el sarampión es uno de los virus más infecciosos que se conocen, los viajes de verano hacen temer que se propague.

Lo que hay que saber del sarampión al viajar
Fotografía publicada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja (Oversight Dems) donde aparece Jeffrey Epstein durante una cena.

Así buscaba Epstein ejercer influencia entre los ricos