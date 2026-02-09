DIF Torreón destina 5 mdp para fortalecer a organizaciones sociales en 2026

TORREÓN, COAH.- La Administración Municipal de Torreón, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Torreón, lanzó la convocatoria del Fondo Municipal de Fortalecimiento para la Infraestructura de las Organizaciones de la Sociedad Civil de Asistencia Social 2026, con una bolsa total de 5 millones de pesos.

El programa tiene como objetivo apoyar proyectos de inversión física de asociaciones civiles que brindan atención a personas en situación de vulnerabilidad, fortaleciendo así su capacidad operativa y el impacto de sus servicios en la comunidad.

La presidenta honoraria del DIF Torreón, Selina Bremer de Cepeda, destacó que este fondo es uno de los programas de mayor impacto social del municipio, al impulsar el trabajo que realizan las organizaciones de la sociedad civil en beneficio de infancias, personas adultas mayores y personas con discapacidad.

“Este fondo es testimonio del alcance que se puede lograr cuando sociedad y gobierno trabajan de manera coordinada, sumando esfuerzos para cuidar y atender a quienes más lo necesitan”, expresó.

Por su parte, la directora del DIF Torreón, Marlene Martínez Valdés, informó que la convocatoria se emite por instrucciones del alcalde Román Alberto Cepeda González, como un reconocimiento al trabajo permanente que desarrollan las organizaciones sociales en favor de la población torreonense.

Señaló que las organizaciones de la sociedad civil son aliadas fundamentales en la atención de familias y personas vulnerables, por lo que el fondo busca fortalecer su infraestructura para que continúen su labor en mejores condiciones y con mayor alcance.

Las bases, requisitos y plazos de participación pueden consultarse en los portales oficiales www.torreon.gob.mx y diftorreon.gob.mx, donde las organizaciones interesadas podrán conocer los lineamientos para acceder a los recursos en la edición 2026 del programa.