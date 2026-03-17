Diputado Attolini denuncia venganza política tras asalto a casa de su hermano

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Torreón
/ 17 marzo 2026
    Diputado Attolini denuncia venganza política tras asalto a casa de su hermano
    En menos de un año, este es el cuarto hecho violento en su contra, incluyendo golpes, secuestro por Tránsito y atentado a su camioneta, afirmó. SANDRA GÓMEZ

El legislador solicitó al Comité Ejecutivo Nacional de Morena medidas cautelares para protegerlo a él y a su familia

TORREÓN, COAH.- El diputado local Antonio Attolini Murra denunció que el asalto ocurrido en una casa del fraccionamiento Viñedos, propiedad de su hermano Alberto, evidencia una presunta venganza en su contra, luego de haber propuesto al Congreso del Estado dictaminar un juicio político contra el alcalde de Torreón, Román Cepeda.

En rueda de prensa, el legislador explicó que el pasado viernes un guardia de la empresa SPI de seguridad privada fue detenido por la policía municipal al salir de la vivienda, después de haber destruido la habitación de su hermano y su esposa, y haberse llevado una caja fuerte, hechos que quedaron registrados en video.

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La persona detenida declaró que estaba actuando por órdenes de “alguien más” y llevaba consigo la caja fuerte y un martillo con el que causó destrozos en varias áreas del domicilio.

Attolini Murra informó que solicitó al Comité Ejecutivo Nacional de Morena medidas cautelares para protegerlo a él y a su familia, debido a que en menos de un año este es el cuarto hecho violento en su contra, luego de ser golpeado en las afueras del Coliseo Centenario, sufrir un secuestro por parte de elementos de Tránsito y Vialidad y un atentado contra su camioneta.

Debido al allanamiento y robo en la vivienda de su hermano, el Comité Ejecutivo Nacional del partido Morena solicitó a la Secretaría de Gobernación imponer medidas cautelares, ya que, según el legislador, no puede considerarse a Torreón como una ciudad segura si un diputado local sufre agresiones por el ejercicio de sus funciones.

“No puede ser Torreón una ciudad segura cuando a un representante popular le suceden los mismos abusos que al resto de los ciudadanos: abuso de autoridad, vandalismo, riñas, golpes, robos a casa habitación y el gobierno municipal no actúa”, subrayó.

El diputado señaló que la denuncia de juicio político contra el alcalde pone en contexto la situación y que el Congreso del Estado, al no discutirla, incurre en desacato.

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Además, adelantó que presentará una iniciativa en el Congreso del Estado para que se incorpore el agravante de “persecución política” al delito de acecho, lo que representaría un avance en materia de derechos humanos en la legislatura actual.

Finalmente, Attolini Murra adelantó que durante la sesión del Congreso de este miércoles exhortará al CONSEDE a considerar los hechos de violencia y riñas que se han multiplicado en diversas colonias de Torreón, los abusos de autoridad y el aumento de robos a casa habitación, señalando que la evaluación de seguridad actual no refleja la realidad que enfrentan los ciudadanos.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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