Coahuila: De tóxico y degradado, califica Attolini a Rubén Moreira

Decadente y degradado llamó el diputado morenista Antonio Attolini al líder legislativo federal del PRI, Rubén Moreira, por sus recientes dichos contra el senador Gerardo Fernández Noroña.

En charla digital, el legislador lagunero dijo que, con comportamientos como los del diputado federal coahuilense, el PRI intoxica el debate a nivel nacional.

TE PUEDE INTERESAR: Piden a morenistas romper el maleficio electoral en Coahuila

Y es que Moreira Valdez y Gerardo se confrontaron en redes sociales, y el primero, con visible enojo e impotencia le dijo a Noroña: “Pinche vende patrias, traidor a la clase obrera”.

Ya entrado en gastos, Rubén, iracundo como en sus viejos tiempos de gobernador, remató con una invitación al senador de la 4T:

-Sabes dónde encontrarme, puerco, mensajeó.

Al respecto, Attolini Murra advirtió que así “dialogan” los del PRI y que por eso su modelo decadente y degradado está agotado.

Los accesos de ira de Moreira Valdez no son nuevos, lo trae de familia y así se comportó a lo largo de su estancia en Palacio de Gobierno, en Coahuila.

¿QUÉ LE PASÓ?

El diputado local por Morena, Alberto Hurtado, afirmó en redes sociales que trae muy nerviosos e irritados a los del PRI.

El aspirante a la reelección en el Congreso local señaló al priismo comarcano de copiarle el programa del Mercadito y de estar molestos por el éxito de los dormitorios del pueblo.

Alberto acusó que los del PRI andan enojados por la venta de tinacos a bajo costo, por la atención médica gratuita y hasta por las carnes asadas que hace.

“La opinión de los priistas me tiene sin cuidado, seguiremos trabajando con nuestra gente”, posteó en Facebook.

¡Híjole! Eso suena a un rompimiento formal, cosa inusitada en Alberto, dado el apoyo que recibió en el gobierno de Miguel Riquelme.

¿Estará molesto porque la regidora Ale Salazar lo desplazó en el ánimo del ayuntamiento saltillense?

DE LOS MEJORES

Coahuila se ubicó en el tercer sitio de los estados de la República con mayor captación de inversión extranjera directa (IED) en el tercer trimestre del 2025, según la Secretaría de Economía.

La CDMX concentró el 55 por ciento de la inversión nacional, equivalente a 22 mil 812 millones de dólares; le siguió Nuevo León, y luego Coahuila, con una variable anual del 144 por ciento.

Los registros de la Secretaría de Economía federal señalan que sólo ocho entidades, cuatro del norte del país, aumentaron la captación de IED.

Ciudad de México, Nuevo León, Coahuila, Estado de México, Tlaxcala, Baja California, Guerrero y Tamaulipas lideran esta lista.

PLAN MÉXICO

La presidenta Claudia Sheinbaum presidirá hoy al mediodía en la Ciudad de México la primera reunión del 2026 con pequeños y medianos empresarios del país.

La sede es el Museo Nacional de Antropología e Historia y el evento empresarial forma parte del llamado Plan México, para la promoción nacional de inversiones.

Por Coahuila, asistirán pequeños y medianos empresarios, que recibieron la invitación formal a la junta de parte del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, coordinador del evento.

Por cierto, Sheinbaum Pardo mantiene una alta aprobación ciudadana, con un 69 por ciento de respaldo en el mes de enero, según reporta la encuesta de El Financiero.

TOCÓ LIMPIEZA

A temprana hora de ayer, los ex obreros y trabajadores de AHMSA, que se encuentran en plantón en el Zócalo de la Ciudad de México, fueron levantados de sus carpas por personal de limpieza.

Y es que, tras ocho días de permanencia, la basura se acumula y los olores se intensifican, por lo que los obreros monclovenses fueron invitados a dejar sus casas de campaña para asearlas.

Juan Ruvalcaba, líder del plantón, y un grupo de obreros, estuvieron en el Congreso de la Unión el martes pasado con el diputado del PT, Ricardo Mejía, que dicen, les dio un buen apoyo en dinero.

Por extraña razón, los diputados federales Jericó Abramo, Rubén Moreira, Antonio Castro y Cintia Cuevas, no se han acercado a brindar ayuda económica, ni en especie, a los manifestantes.