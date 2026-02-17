Morena Coahuila: Attolini y Mario López protagonizan choque público tras ruptura rumbo a elección local

La escena política de Coahuila volvió a tensarse luego de que un intercambio de mensajes en redes sociales expusiera una nueva fractura interna en Morena. El diputado plurinominal Antonio Attolini Murra y el exalcalde de San Juan de Sabinas, el polémico Mario López Valdés, protagonizaron un cruce de señalamientos que escaló en cuestión de horas y dejó al descubierto diferencias profundas dentro del partido guinda en la entidad.

La controversia se detonó cuando Mario López anunció públicamente su renuncia a Morena por no poder convivir con el petista Ricardo Mejía Berdeja, a quien acusa de traición.

En sus redes sociales compartió su posicionamiento, y además de formalizar su nueva ruta política, lanzó críticas hacia la dirigencia estatal encabezada por Diego del Bosque.

La respuesta no se hizo esperar. Desde sus plataformas digitales, Attolini Murra defendió la institucionalidad de Morena y sostuvo que las inconformidades expresadas por López no pueden atribuirse al movimiento de la llamada Cuarta Transformación, sino a decisiones de carácter individual. En su mensaje, el legislador enfatizó que el proyecto político no es responsable de aspiraciones personales ni de desacuerdos internos.

Sin embargo, el intercambio subió de tono cuando Mario López replicó cuestionando la legitimidad electoral de Attolini. El exalcalde argumentó que su trayectoria política ha estado respaldada por el voto ciudadano, mientras que el diputado accedió a su curul por la vía plurinominal. En ese contexto, utilizó la expresión “0 votos” para desacreditarlo y añadió referencias a presuntos compromisos económicos pendientes, lo que intensificó la confrontación pública.

El episodio, ventilado abiertamente en redes sociales, refleja un clima de tensión interna en Morena Coahuila en la antesala del próximo proceso electoral local.

Hasta ahora, la dirigencia estatal no ha emitido un posicionamiento formal para contener la controversia ni para fijar postura ante la salida de Mario López.