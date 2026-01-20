Diputado Attolini Murra exige esclarecer posible abuso de autoridad en caso de joven fallecido en Torreón

TORREÓN, COAH.– El diputado local Antonio Attolini Murra expresó su rechazo absoluto ante el posible abuso de autoridad cometido contra Cris Hernán Pérez Rentería, el joven fallecido en circunstancias que hasta el momento no han sido aclaradas, luego de que fue llevado a los Tribunales de Justicia Municipal por no alcanzar a pagar la cuenta de un bar donde festejaba su cumpleaños.

Attolini Murra señaló que este lamentable hecho refleja una profunda crisis de confianza en las instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía y enfatizó que es urgente revisar a fondo el actuar de las autoridades implicadas, para evitar que se repitan situaciones similares.

TE PUEDE INTERESAR: Del sueño americano al mexicano: destaca Saltillo por la integración laboral de extranjeros y refugiados

“Los testimonios son graves y la responsabilidad de aclarar los hechos recae en la autoridad; no permitiremos impunidad ni olvido”, expresó en sus redes sociales el legislador de filiación morenista.

Además, exhortó a la sociedad a mantenerse vigilante y a exigir justicia, subrayando que la voz de los ciudadanos debe ser escuchada en todo momento y no acallada por el miedo o la indiferencia.

Desde la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos manifestó que no permitirá que este caso sea minimizado, diluido o enviado al archivo del olvido. Reiteró que el respeto a los derechos humanos es un pilar fundamental de la democracia y que cualquier violación debe ser sancionada de manera ejemplar, sin importar el rango o cargo de los involucrados.

De esta manera, el político se suma a la exigencia de la familia del joven fallecido, al demandar que la investigación se realice de manera transparente y reúna todas las pruebas, incluyendo la revisión de los protocolos de actuación policial y la sanción correspondiente a quienes resulten responsables.

“La seguridad pública no debe construirse sobre la violencia”, expresó. Destacó que el esclarecimiento de este caso es fundamental para recuperar la confianza ciudadana y garantizar que la justicia prevalezca sobre la impunidad, al hacer un llamado a la acción conjunta entre autoridades y sociedad civil.