Del sueño americano al mexicano: destaca Saltillo por la integración laboral de extranjeros y refugiados

Saltillo
/ 20 enero 2026
    Del sueño americano al mexicano: destaca Saltillo por la integración laboral de extranjeros y refugiados
    Durante 2025, México registró una cifra histórica de solicitudes de asilo, consolidándose como un país de residencia y no solo de tránsito para personas migrantes. FOTO: CUARTOSCURO

La capital de Coahuila figura entre las ciudades con mayor afiliación al IMSS para población extranjera, en un contexto donde México dejó de ser país de tránsito para convertirse en una nación de residencia

Saltillo se ha posicionado como una de las ciudades del país con mayor capacidad de integración laboral para personas extranjeras y refugiadas, al registrar una de las tasas más altas de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en medio de un cambio estructural en la dinámica migratoria de México.

El endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos, sumado a la agilización de trámites de asilo y residencia en territorio mexicano, ha propiciado que miles de personas que originalmente buscaban cruzar hacia el norte opten por establecerse de manera permanente en el país. Este fenómeno ha transformado a México de un territorio de paso a una nación de acogida.

Datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob) y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) indican que durante 2025 se alcanzó una cifra histórica de más de 140 mil solicitudes de asilo, manteniendo una tendencia de crecimiento sostenido que se ha intensificado en los últimos años.

Más allá del volumen de solicitudes, uno de los aspectos más relevantes del último periodo ha sido el aumento en la tasa de resoluciones favorables. El reconocimiento de la condición de refugiado creció 15% respecto al promedio registrado en la última década, lo que permitió que miles de personas accedieran de forma más rápida a la residencia legal y, con ello, al empleo formal.

De acuerdo con cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en México, la proporción de solicitantes de asilo que manifiestan su intención de permanecer en el país por motivos de seguridad y estabilidad laboral pasó de 25% a 48.5% entre finales de 2024 y mediados de 2025.

En este contexto, ciudades fuera de los puntos tradicionales de ingreso migratorio, como Tapachula, han adquirido un papel estratégico. Monterrey, Saltillo y Aguascalientes destacan entre las urbes con mayor incorporación de población extranjera al mercado laboral formal, especialmente en los sectores industrial y de servicios.

A través del Programa de Integración Local, más de 35 mil personas refugiadas fueron vinculadas a empleos formales durante 2025, lo que ha permitido no solo su inclusión social y económica, sino también atender la demanda de mano de obra en regiones con fuerte actividad productiva, como el sureste y el norte del país.

Para Saltillo, este proceso representa tanto un reto como una oportunidad: fortalecer los mecanismos de integración, garantizar condiciones laborales dignas y consolidarse como un referente nacional en la incorporación productiva de población migrante y refugiada.

(Con información de Excélsior)

Temas


Migración
empleos

Localizaciones


Coahuila
Estados Unidos

Organizaciones


IMSS

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

