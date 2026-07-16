Dirección de Seguridad Pública de Torreón recupera Jeep robada en Saltillo; hay un detenido (video)
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El seguimiento mediante las cámaras del C2 permitió ubicar la unidad y detener al conductor tras un operativo coordinado entre corporaciones
TORREÓN, COAH.- Derivado de un trabajo conjunto entre las autoridades de Saltillo y la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Torreón, se logró la recuperación de un vehículo que contaba con reporte de robo.
La acción, ejecutada el pasado domingo alrededor de las 13:49 horas, fue posible gracias al sistema de videovigilancia del Centro de Control y Comando (C2), según informó la corporación municipal.
Una vez que se recibió la alerta desde la capital del estado sobre el ingreso de la unidad a territorio torreonense, el personal del C2 inició un seguimiento puntual a través de las cámaras.
El rastreo permitió ubicar una camioneta Jeep Wrangler modelo 2019, color negro, circulando por el sector Villas del Renacimiento con dirección a la carretera Torreón-San Pedro. Ante ello, se activó un despliegue táctico que culminó con la intercepción del vehículo por parte de elementos de la DSPM.
En el lugar fue detenido Yoset, de 38 años, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público. La unidad recuperada también quedó bajo resguardo de las autoridades para las investigaciones correspondientes.
La DSPM destacó que la coordinación entre corporaciones y el uso de herramientas tecnológicas de videovigilancia permiten agilizar la localización de vehículos con reporte de robo y fortalecer las acciones de seguridad entre municipios.