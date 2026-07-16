Dirección de Seguridad Pública de Torreón recupera Jeep robada en Saltillo; hay un detenido (video)

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Dirección de Seguridad Pública de Torreón recupera Jeep robada en Saltillo; hay un detenido (video)
    El sistema de videovigilancia del C2 permitió rastrear la camioneta con reporte de robo desde su ingreso a Torreón. CORTESÍA

El seguimiento mediante las cámaras del C2 permitió ubicar la unidad y detener al conductor tras un operativo coordinado entre corporaciones

TORREÓN, COAH.- Derivado de un trabajo conjunto entre las autoridades de Saltillo y la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Torreón, se logró la recuperación de un vehículo que contaba con reporte de robo.

La acción, ejecutada el pasado domingo alrededor de las 13:49 horas, fue posible gracias al sistema de videovigilancia del Centro de Control y Comando (C2), según informó la corporación municipal.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/entrega-riquelme-tinacos-y-promete-mejorar-el-abasto-de-agua-en-torreon-DI22197554

Una vez que se recibió la alerta desde la capital del estado sobre el ingreso de la unidad a territorio torreonense, el personal del C2 inició un seguimiento puntual a través de las cámaras.

$!El conductor de la Jeep Wrangler fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.
El conductor de la Jeep Wrangler fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes. CORTESÍA

El rastreo permitió ubicar una camioneta Jeep Wrangler modelo 2019, color negro, circulando por el sector Villas del Renacimiento con dirección a la carretera Torreón-San Pedro. Ante ello, se activó un despliegue táctico que culminó con la intercepción del vehículo por parte de elementos de la DSPM.

En el lugar fue detenido Yoset, de 38 años, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público. La unidad recuperada también quedó bajo resguardo de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

La DSPM destacó que la coordinación entre corporaciones y el uso de herramientas tecnológicas de videovigilancia permiten agilizar la localización de vehículos con reporte de robo y fortalecer las acciones de seguridad entre municipios.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Autos
Detenciones
Robos

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Solución morenista

Solución morenista
true

Más cabrón que poeta

true

POLITICÓN: Ni en redes ni en prensa; trazan la ruta jurídica para el caso Tania Flores

¿Narcisismo colectivo? Saltillo, un espejo que no refleja

¿Narcisismo colectivo? Saltillo, un espejo que no refleja
La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad evaluó los indicadores y definió nuevas acciones para fortalecer la estrategia en Coahuila.

En Coahuila hay cero tolerancia contra la delincuencia: Manolo Jiménez
Saltillo pegó primero, pero Dorados respondió con una ofensiva demoledora que cambió el rumbo del encuentro y dejó la serie sin dueño.

Dorados responde con ofensiva de 13 carreras y empata la serie ante Saraperos
Aunque en los últimos días ha resonado de forma particular, la elección de quedarse en casa y depender de su pareja no es una opción para millones de mujeres.

Lo que sabemos de las declaraciones que buscan eliminar el voto de la mujer en EU, Erika Kirk y las ‘Tradwife’
Donald Trump sin intención de reanudar negociaciones

Nueva ola de ataques a Iran; Donald Trump sin intención de negociar