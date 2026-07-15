Entrega Riquelme tinacos y promete mejorar el abasto de agua en Torreón

TORREÓN, COAH.- A unos días de asumir la Presidencia Municipal de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó la entrega de tinacos a familias de la colonia Primero de Mayo, como parte de las acciones coordinadas entre los gobiernos estatal y municipal para atender las necesidades básicas de la población. Durante el evento, el alcalde afirmó que los programas sociales no responden a procesos electorales, sino a las demandas planteadas directamente por los habitantes de las colonias, quienes participan en la gestión de apoyos y en la identificación de las principales necesidades de sus sectores.

Riquelme Solís reconoció que resulta satisfactorio emprender este tipo de acciones; sin embargo, subrayó que el verdadero objetivo de su administración es garantizar que las familias cuenten con agua suficiente en sus hogares durante todo el día. En este sentido, se comprometió a impulsar en los próximos días trabajos de reparación y mantenimiento en la red de distribución de agua potable, con la finalidad de mejorar el suministro en las colonias. También anunció la atención de colectores y sistemas de drenaje que requieren rehabilitación. El presidente municipal explicó que se buscará conformar una amplia mezcla de recursos entre los distintos órdenes de gobierno para poner en marcha nuevos programas sociales y facilitar que más personas accedan a productos de buena calidad a precios accesibles, así como a herramientas que contribuyan al bienestar y la economía de sus hogares. Añadió que otro de los compromisos prioritarios de su administración será mantener y fortalecer la seguridad pública, por lo que permanecerá atento a las estrategias y operaciones necesarias para que Torreón y la Comarca Lagunera continúen siendo lugares seguros para vivir, trabajar e invertir.

Entre las beneficiarias se encuentran Lety Tapia, Milagros Judith Mejía Ceniceros, San Juana Zamora del Valle y Verónica Domínguez Cedillo, quienes agradecieron la atención brindada a sus solicitudes y destacaron la utilidad de contar con un depósito para almacenar agua destinada a las actividades cotidianas. En representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, Hugo Dávila Prado, encargado del despacho de la Secretaría de Desarrollo Social en La Laguna, señaló que los gobiernos de Coahuila y Torreón continuarán acercando programas que se reflejen directamente en el bienestar de los hogares. Aseguró que estas acciones forman parte de una política de cercanía social que busca escuchar, atender y responder a las necesidades de la población, además de contribuir a que Coahuila continúe avanzando “a pasos de gigante”.

Por su parte, Héctor Estrada Vaca, director de Desarrollo Social de Torreón, indicó que la entrega de tinacos responde a una de las necesidades más sentidas de las familias, particularmente en los sectores donde se requiere contar con una reserva de agua para las labores diarias. Destacó que la coordinación entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento permite que los apoyos lleguen de manera directa a las colonias y se traduzcan en mejores condiciones de vida para sus habitantes.

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