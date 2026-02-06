‘El PRI está fuerte y unido’, afirma su dirigente en Coahuila, Carlos Robles

TORREÓN, COAH.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Coahuila atraviesa una etapa de cohesión y fortaleza interna, afirmó Carlos Robles Loustaunau, presidente estatal del tricolor, al destacar que la unidad de la militancia será clave para enfrentar con éxito el próximo proceso electoral.

Robles Loustaunau señaló que el PRI ha mantenido un trabajo territorial constante, con recorridos en los 38 municipios del estado, sin registrar divisiones ni conflictos internos, lo que —dijo— refleja una estructura partidista sólida y bien organizada.

El dirigente priista subrayó que el partido se encuentra preparado para los retos electorales venideros, respaldado por una militancia activa, cuadros con experiencia y una labor permanente de formación política. Añadió que la fortaleza del PRI radica en su cercanía con la sociedad y en el diálogo directo con la ciudadanía.

Asimismo, informó que en los próximos días se darán a conocer los nombres de quienes buscarán una diputación local, en apego a los plazos establecidos por la ley. Aseguró que los perfiles seleccionados cuentan con trayectoria, capacidad política y respaldo de la militancia, y que el proceso será transparente y se comunicará mediante una conferencia de prensa.

Finalmente, reiteró que el PRI mantiene un ambiente de unidad y disciplina interna, factores que —aseguró— permitirán al partido competir con solidez en la contienda electoral que está por iniciar.