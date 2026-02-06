‘El PRI está fuerte y unido’, afirma su dirigente en Coahuila, Carlos Robles

Torreón
/ 6 febrero 2026
    ‘El PRI está fuerte y unido’, afirma su dirigente en Coahuila, Carlos Robles
    Carlos Robles Loustaunau, presidente estatal del PRI, durante un encuentro con militantes en Torreón. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

La dirigencia estatal destaca la ausencia de conflictos internos y la preparación rumbo a las elecciones

TORREÓN, COAH.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Coahuila atraviesa una etapa de cohesión y fortaleza interna, afirmó Carlos Robles Loustaunau, presidente estatal del tricolor, al destacar que la unidad de la militancia será clave para enfrentar con éxito el próximo proceso electoral.

Robles Loustaunau señaló que el PRI ha mantenido un trabajo territorial constante, con recorridos en los 38 municipios del estado, sin registrar divisiones ni conflictos internos, lo que —dijo— refleja una estructura partidista sólida y bien organizada.

El dirigente priista subrayó que el partido se encuentra preparado para los retos electorales venideros, respaldado por una militancia activa, cuadros con experiencia y una labor permanente de formación política. Añadió que la fortaleza del PRI radica en su cercanía con la sociedad y en el diálogo directo con la ciudadanía.

Asimismo, informó que en los próximos días se darán a conocer los nombres de quienes buscarán una diputación local, en apego a los plazos establecidos por la ley. Aseguró que los perfiles seleccionados cuentan con trayectoria, capacidad política y respaldo de la militancia, y que el proceso será transparente y se comunicará mediante una conferencia de prensa.

Finalmente, reiteró que el PRI mantiene un ambiente de unidad y disciplina interna, factores que —aseguró— permitirán al partido competir con solidez en la contienda electoral que está por iniciar.

Temas


Elecciones
Liderazgo
Partidos políticos

Localizaciones


Torreón

Organizaciones


PRI

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

