‘Somos los abogados de niñas y niños’: Pronnif fija postura sobre violencia vicaria en Coahuila

La Procuraduría para los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) mantiene como eje de su actuación el interés superior de niñas y niños en casos de violencia vicaria, así como la promoción de la conciliación y la mediación en conflictos familiares, aseguró su titular, María Teresa Araiza Llaguno.

La procuradora comentó que la institución no fija posturas generales ni se pronuncia sobre casos específicos, ya que cada situación debe analizarse de manera individual. “Nosotros defendemos a los niños y las niñas. Somos los abogados de los niños y de las niñas, y su interés superior es lo primero que vamos a ver en toda nuestra actuación”, dijo.

Según dijo, desde la Pronnif, se impulsa que los asuntos familiares se atiendan, en la medida de lo posible, a través de mecanismos alternativos antes de escalar a litigios. “Estamos promoviendo por todos los medios que los asuntos familiares se traten de solucionar a través de la conciliación y de la mediación”, afirmó.

Araiza Llaguno advirtió que los procesos judiciales prolongados suelen intensificar los conflictos entre adultos y colocar a niñas y niños en una posición vulnerable. “Los litigios se vuelven muy fuertes y los niños y las niñas quedan en el centro”.

Señaló que la intervención de la Procuraduría busca reducir afectaciones a menores y atender cada caso conforme a sus particularidades. “Para nosotros cada caso es diferente, es una circunstancia distinta”, comentó.