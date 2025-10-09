Emiten alerta: detectan en Torreón documentos falsos con logos oficiales

TORREÓN, COAH.- El Ayuntamiento de Torreón alertó a la ciudadanía sobre la circulación de documentos falsos que aparentan haber sido emitidos por dependencias municipales o del sector salud, los cuales carecen totalmente de validez oficial.

El director de Inspección y Verificación, Pablo Fernández Llamas, explicó que estos documentos no provienen de ninguna instancia del Municipio y advirtió que su uso podría estar relacionado con intentos de fraude o extorsión.

TE PUEDE INTERESAR: Alcalde de Ramos Arizpe califica transporte público con ‘6.5’ y anuncia solución a falla de agua