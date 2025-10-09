Emiten alerta: detectan en Torreón documentos falsos con logos oficiales

/ 9 octubre 2025
    Emiten alerta: detectan en Torreón documentos falsos con logos oficiales
    Autoridades municipales exhortan a la población a verificar la autenticidad de notificaciones y documentos oficiales. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Circulan en la ciudad documentos apócrifos que aparentan ser emitidos por dependencias del Ayuntamiento o del sector salud

TORREÓN, COAH.- El Ayuntamiento de Torreón alertó a la ciudadanía sobre la circulación de documentos falsos que aparentan haber sido emitidos por dependencias municipales o del sector salud, los cuales carecen totalmente de validez oficial.

El director de Inspección y Verificación, Pablo Fernández Llamas, explicó que estos documentos no provienen de ninguna instancia del Municipio y advirtió que su uso podría estar relacionado con intentos de fraude o extorsión.

$!Piden a la ciudadanía comunicarse al 073 ante cualquier duda sobre la autenticidad de una notificación.
Piden a la ciudadanía comunicarse al 073 ante cualquier duda sobre la autenticidad de una notificación. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

“El Ayuntamiento no entrega notificaciones ni requerimientos sin los sellos, firmas y logotipos oficiales que acreditan su autenticidad”, precisó el funcionario, quien exhortó a la población a comunicarse al 073 en caso de recibir algún papel sospechoso.

Las autoridades pidieron no proporcionar datos personales ni permitir el acceso a viviendas o negocios a personas que no puedan identificarse plenamente como trabajadores municipales.

Fernández Llamas subrayó que la colaboración ciudadana es clave para evitar engaños y proteger la seguridad de las familias torreonenses. “Toda verificación oficial se realiza con transparencia, orden y respeto hacia la comunidad”, concluyó.

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

