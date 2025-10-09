Emiten alerta: detectan en Torreón documentos falsos con logos oficiales
Circulan en la ciudad documentos apócrifos que aparentan ser emitidos por dependencias del Ayuntamiento o del sector salud
TORREÓN, COAH.- El Ayuntamiento de Torreón alertó a la ciudadanía sobre la circulación de documentos falsos que aparentan haber sido emitidos por dependencias municipales o del sector salud, los cuales carecen totalmente de validez oficial.
El director de Inspección y Verificación, Pablo Fernández Llamas, explicó que estos documentos no provienen de ninguna instancia del Municipio y advirtió que su uso podría estar relacionado con intentos de fraude o extorsión.
“El Ayuntamiento no entrega notificaciones ni requerimientos sin los sellos, firmas y logotipos oficiales que acreditan su autenticidad”, precisó el funcionario, quien exhortó a la población a comunicarse al 073 en caso de recibir algún papel sospechoso.
Las autoridades pidieron no proporcionar datos personales ni permitir el acceso a viviendas o negocios a personas que no puedan identificarse plenamente como trabajadores municipales.
Fernández Llamas subrayó que la colaboración ciudadana es clave para evitar engaños y proteger la seguridad de las familias torreonenses. “Toda verificación oficial se realiza con transparencia, orden y respeto hacia la comunidad”, concluyó.