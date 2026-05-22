En La Laguna, Juez ordena a Conagua reportar prórrogas de concesiones de agua

El objetivo es verificar que dichas resoluciones no implican un incumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), informaron en un comunicado las asociaciones ProDefensa del Nazas, Encuentro Ciudadano Lagunero y Desarrollo Cardenista para el Campo Lagunero.

TORREÓN, COAH.- El Juez Quinto de Distrito en La Laguna ordenó al Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua ) que informe al juzgado, cada 30 días, sobre las resoluciones emitidas respecto a solicitudes de prórroga de concesiones de agua subterránea y remita las constancias correspondientes.

Ante el levantamiento de la medida que ordenaba suspender el otorgamiento de prórrogas de concesión en el acuífero, los quejosos solicitaron que, en su caso, cada prórroga otorgada contenga motivación técnica específica e individualizada sobre la sustentabilidad de su otorgamiento y su impacto en el acuífero, y que la autoridad justifique, bajo su responsabilidad, que dicho otorgamiento no continúa ni agrava la disponibilidad nula del acuífero. El juzgado tomará en cuenta estas manifestaciones al emitir su pronunciamiento definitivo, una vez que Conagua remita las resoluciones requeridas.

La importancia de este acuerdo radica en que el acuífero de la Región Lagunera se encuentra en condición de disponibilidad nula, lo que significa que el volumen de agua extraído supera la capacidad natural de recarga.

“En este contexto, otorgar prórrogas de concesiones sin una justificación técnica rigurosa equivale a profundizar la sobreexplotación del acuífero en detrimento de los derechos humanos al agua y a un medio ambiente sano de toda la población de la Comarca Lagunera”, mencionaron en el comunicado.

Con este acuerdo, el juzgado federal coloca bajo escrutinio judicial cada decisión que la autoridad del agua tome sobre las prórrogas de concesiones, impidiendo que la autoridad actúe al margen de la sentencia que protege el derecho humano al agua de millones de habitantes de la Comarca Lagunera y sin considerar la crisis socioambiental que enfrenta la región por la escasez de agua sobre todo para consumo humano.