IMSS Coahuila cubre todas sus plazas de especialistas
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La entidad incorporó 420 médicos durante 2026 y se colocó entre los cinco estados con mayor reclutamiento de personal especializado
TORREÓN, COAH.- La delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila informó que durante 2026 incorporó a 420 médicos especialistas a su plantilla laboral, con lo que alcanzó el 100 por ciento de las plazas programadas para este periodo.
De acuerdo con la dependencia, este resultado colocó a Coahuila entre los cinco estados del país con mayor índice de reclutamiento de personal especializado, lo que permitirá fortalecer la atención médica en hospitales y clínicas de la entidad.
El IMSS señaló que la distribución del personal se realizó de manera estratégica, de acuerdo con las necesidades de cada región y unidad médica.
Saltillo concentró la mayor cantidad de contrataciones con 149 especialistas, seguido de Torreón con 134. Ciudad Acuña recibió 43 médicos; Monclova, 34; Sabinas, 31; Piedras Negras, 26; y Parras de la Fuente incorporó tres nuevos especialistas.
REFUERZAN COBERTURA
La institución aclaró que el proceso de contratación de especialistas no se limita a una jornada anual, sino que forma parte de una estrategia permanente para mantener cobertura suficiente y mejorar la capacidad de respuesta en los servicios de salud.
Además, reiteró que continuará la captación de médicos en distintas disciplinas para fortalecer la infraestructura médica en Coahuila y reducir tiempos de espera para los derechohabientes.
El Seguro Social indicó que estas acciones forman parte de la política federal enfocada en ampliar las prestaciones médicas y garantizar acceso a atención especializada en las diferentes regiones del estado.