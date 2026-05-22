IMSS Coahuila cubre todas sus plazas de especialistas

De acuerdo con la dependencia, este resultado colocó a Coahuila entre los cinco estados del país con mayor índice de reclutamiento de personal especializado, lo que permitirá fortalecer la atención médica en hospitales y clínicas de la entidad.

TORREÓN, COAH.- La delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila informó que durante 2026 incorporó a 420 médicos especialistas a su plantilla laboral, con lo que alcanzó el 100 por ciento de las plazas programadas para este periodo.

El IMSS señaló que la distribución del personal se realizó de manera estratégica, de acuerdo con las necesidades de cada región y unidad médica.

Saltillo concentró la mayor cantidad de contrataciones con 149 especialistas, seguido de Torreón con 134. Ciudad Acuña recibió 43 médicos; Monclova, 34; Sabinas, 31; Piedras Negras, 26; y Parras de la Fuente incorporó tres nuevos especialistas.

REFUERZAN COBERTURA

La institución aclaró que el proceso de contratación de especialistas no se limita a una jornada anual, sino que forma parte de una estrategia permanente para mantener cobertura suficiente y mejorar la capacidad de respuesta en los servicios de salud.

Además, reiteró que continuará la captación de médicos en distintas disciplinas para fortalecer la infraestructura médica en Coahuila y reducir tiempos de espera para los derechohabientes.

El Seguro Social indicó que estas acciones forman parte de la política federal enfocada en ampliar las prestaciones médicas y garantizar acceso a atención especializada en las diferentes regiones del estado.