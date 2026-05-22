IMSS Coahuila cubre todas sus plazas de especialistas

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    IMSS Coahuila cubre todas sus plazas de especialistas
    Saltillo y Torreón concentraron la mayor asignación de médicos especialistas en Coahuila. SANDRA GÓMEZ

La entidad incorporó 420 médicos durante 2026 y se colocó entre los cinco estados con mayor reclutamiento de personal especializado

TORREÓN, COAH.- La delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila informó que durante 2026 incorporó a 420 médicos especialistas a su plantilla laboral, con lo que alcanzó el 100 por ciento de las plazas programadas para este periodo.

De acuerdo con la dependencia, este resultado colocó a Coahuila entre los cinco estados del país con mayor índice de reclutamiento de personal especializado, lo que permitirá fortalecer la atención médica en hospitales y clínicas de la entidad.

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El IMSS señaló que la distribución del personal se realizó de manera estratégica, de acuerdo con las necesidades de cada región y unidad médica.

Saltillo concentró la mayor cantidad de contrataciones con 149 especialistas, seguido de Torreón con 134. Ciudad Acuña recibió 43 médicos; Monclova, 34; Sabinas, 31; Piedras Negras, 26; y Parras de la Fuente incorporó tres nuevos especialistas.

REFUERZAN COBERTURA

La institución aclaró que el proceso de contratación de especialistas no se limita a una jornada anual, sino que forma parte de una estrategia permanente para mantener cobertura suficiente y mejorar la capacidad de respuesta en los servicios de salud.

Además, reiteró que continuará la captación de médicos en distintas disciplinas para fortalecer la infraestructura médica en Coahuila y reducir tiempos de espera para los derechohabientes.

El Seguro Social indicó que estas acciones forman parte de la política federal enfocada en ampliar las prestaciones médicas y garantizar acceso a atención especializada en las diferentes regiones del estado.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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