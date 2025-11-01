En Torreón, catorce empresas locales se unen a la red ‘Embajadoras Naranja’
El Instituto Municipal de la Mujer reconoció a los nuevos establecimientos, por su compromiso con la prevención de la violencia
TORREÓN, COAH.- El Instituto Municipal de la Mujer (IMM) de Torreón nombró durante octubre a 14 nuevos establecimientos como “Embajadoras Naranja”, una distinción que reconoce a los espacios comprometidos con la prevención y erradicación de la violencia contra mujeres y niñas.
Entre los nuevos establecimientos se encuentran Mercantil Ferretera, Distrito Michelado (Senderos y Viñedos), Centrito Food Park, La Mexa, La Famosa, Mr. Rabbit, Korchos Licorería, Todos Santos Galerías, Pampas Gaucha Express, Pampas Gaucha Galerías y Estación 33, además de la Dirección de Pensiones del Ayuntamiento y la asociación Alas de Luz y Esperanza.
Amira Darwich García, directora del IMM, destacó que cada negocio que se suma a esta red fortalece la seguridad y confianza de las mujeres en distintos entornos de la ciudad.
“Cada establecimiento que se convierte en Embajadora Naranja representa un paso más hacia un Torreón más seguro para todas. Agradecemos la apertura y compromiso de las y los empresarios que se unen a esta red de apoyo a mujeres”, expresó.
El programa forma parte de las acciones que impulsa la administración del alcalde Román Alberto Cepeda González para fomentar la cultura de respeto, igualdad y prevención de la violencia.
El IMM trabaja de manera coordinada con la Dirección de Inspección y Verificación, garantizando que los establecimientos participantes sean espacios seguros, informados y con canales de atención disponibles.
Con este nombramiento, Torreón refuerza la red “Embajadoras Naranja”, que busca crear puntos de apoyo y acompañamiento para mujeres que necesiten orientación o servicios de atención inmediata.