En Torreón, catorce empresas locales se unen a la red ‘Embajadoras Naranja’

TORREÓN, COAH.- El Instituto Municipal de la Mujer (IMM) de Torreón nombró durante octubre a 14 nuevos establecimientos como “Embajadoras Naranja”, una distinción que reconoce a los espacios comprometidos con la prevención y erradicación de la violencia contra mujeres y niñas.

Entre los nuevos establecimientos se encuentran Mercantil Ferretera, Distrito Michelado (Senderos y Viñedos), Centrito Food Park, La Mexa, La Famosa, Mr. Rabbit, Korchos Licorería, Todos Santos Galerías, Pampas Gaucha Express, Pampas Gaucha Galerías y Estación 33, además de la Dirección de Pensiones del Ayuntamiento y la asociación Alas de Luz y Esperanza.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón: Arranca taller de automaquillaje en el Centro Comunitario Nueva California

Amira Darwich García, directora del IMM, destacó que cada negocio que se suma a esta red fortalece la seguridad y confianza de las mujeres en distintos entornos de la ciudad.