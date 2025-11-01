En Torreón, catorce empresas locales se unen a la red ‘Embajadoras Naranja’

Torreón
/ 1 noviembre 2025
    En Torreón, catorce empresas locales se unen a la red ‘Embajadoras Naranja’
    Cada nuevo espacio se convierte en un punto de apoyo y orientación para mujeres y niñas en Torreón. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

El Instituto Municipal de la Mujer reconoció a los nuevos establecimientos, por su compromiso con la prevención de la violencia

TORREÓN, COAH.- El Instituto Municipal de la Mujer (IMM) de Torreón nombró durante octubre a 14 nuevos establecimientos como “Embajadoras Naranja”, una distinción que reconoce a los espacios comprometidos con la prevención y erradicación de la violencia contra mujeres y niñas.

Entre los nuevos establecimientos se encuentran Mercantil Ferretera, Distrito Michelado (Senderos y Viñedos), Centrito Food Park, La Mexa, La Famosa, Mr. Rabbit, Korchos Licorería, Todos Santos Galerías, Pampas Gaucha Express, Pampas Gaucha Galerías y Estación 33, además de la Dirección de Pensiones del Ayuntamiento y la asociación Alas de Luz y Esperanza.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón: Arranca taller de automaquillaje en el Centro Comunitario Nueva California

Amira Darwich García, directora del IMM, destacó que cada negocio que se suma a esta red fortalece la seguridad y confianza de las mujeres en distintos entornos de la ciudad.

$!La directora Amira Darwich García destacó el compromiso empresarial con la erradicación de la violencia.
La directora Amira Darwich García destacó el compromiso empresarial con la erradicación de la violencia. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

“Cada establecimiento que se convierte en Embajadora Naranja representa un paso más hacia un Torreón más seguro para todas. Agradecemos la apertura y compromiso de las y los empresarios que se unen a esta red de apoyo a mujeres”, expresó.

El programa forma parte de las acciones que impulsa la administración del alcalde Román Alberto Cepeda González para fomentar la cultura de respeto, igualdad y prevención de la violencia.

El IMM trabaja de manera coordinada con la Dirección de Inspección y Verificación, garantizando que los establecimientos participantes sean espacios seguros, informados y con canales de atención disponibles.

$!Representantes del IMM y nuevos negocios “Embajadoras Naranja” durante la entrega de reconocimientos.
Representantes del IMM y nuevos negocios “Embajadoras Naranja” durante la entrega de reconocimientos. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Con este nombramiento, Torreón refuerza la red “Embajadoras Naranja”, que busca crear puntos de apoyo y acompañamiento para mujeres que necesiten orientación o servicios de atención inmediata.

Temas


Mujeres
programas sociales

Localizaciones


Torreón

true

Moisés Rodríguez

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Coahuila quiere entrar al mapa de los chips

Coahuila quiere entrar al mapa de los chips
Estudios revelan la situación en la que se encuentra el Río Colorado, pero no se detalla actualidad de Río Bravo.

Debe México aumentar 52% entregas de agua a EU para ponerse al corriente en 5 años
En contraste, muertes en accidentes tienen tendencia irregular en 2025: van más que en 2020, pero menos que en 2024.

Coahuila: En 6 años, aumentan ¡142%! lesionados en accidentes de tránsito
Señaló que la política económica actual ‘hipoteca el futuro del país’ al debilitar el aparato productivo y abandonar a las pequeñas y medianas empresas.

Rubén Moreira acusa endeudamiento histórico y política fiscal regresiva del gobierno federal
Delegación de sindicatos chinos durante su visita a la sede nacional de la CTM en México.

Coahuila: CTM estrecha lazos con sindicatos de China en busca de cooperación laboral
true

Presidenta, no es lo mismo popularidad que credibilidad
Insistió en que México no debe volver a una guerra impuesta desde Estados Unidos.

Epigmenio Ibarra arremete contra Calderón: ‘Farsantes de la derecha medran con la tragedia’
La manifestación reunió a aproximadamente 30 personas que exigieron cambios en la atención de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia.

Saltillo: se manifiestan padres por fallas en procedimientos familiares de juzgados y Pronnif