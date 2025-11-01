Torreón: Arranca taller de automaquillaje en el Centro Comunitario Nueva California

Torreón
/ 1 noviembre 2025
    Torreón: Arranca taller de automaquillaje en el Centro Comunitario Nueva California
    Participantes aprenderán técnicas básicas y prácticas de automaquillaje en un ambiente comunitario. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

El curso inicia el martes 4 de noviembre de 17:00 a 19:00 horas, es parte de la estrategia municipal de aprendizaje con enfoque social

TORREÓN, COAHUILA.- La Dirección de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Torreón anunció el inicio del taller de automaquillaje en el Centro Comunitario Nueva California, a partir del próximo martes 4 de noviembre.

El curso, que se realizará de 17:00 a 19:00 horas, tiene como propósito ofrecer a las participantes conocimientos básicos, consejos prácticos y técnicas de automaquillaje que contribuyan tanto a su cuidado personal como a su bienestar emocional.

TE PUEDE INTERESAR: Color, música y raíces: así se vivió el desfile Flores y Calaveras en Monclova

$!Desarrollo Social invita a aprovechar los programas formativos en distintos centros comunitarios.
Desarrollo Social invita a aprovechar los programas formativos en distintos centros comunitarios. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Héctor Estrada Baca, titular de Desarrollo Social, señaló que esta actividad forma parte de la política enfocada en promover el aprendizaje con sentido emprendedor dentro de los centros comunitarios. El objetivo es que las asistentes fortalezcan su autoestima y, al mismo tiempo, adquieran habilidades que puedan representar una fuente de ingreso.

Por su parte, Ana del Toro Muñoz, directora de los centros comunitarios, informó que el curso tiene un costo accesible y cupo limitado, por lo que invitó a las interesadas a apartar su lugar llamando al teléfono 871 203 33 43, o acudiendo directamente al centro ubicado en bulevar El Faro número 730, colonia Villa California.

La funcionaria destacó que este taller ha tenido gran aceptación en ediciones anteriores y recordó que la dependencia ofrece otros cursos y capacitaciones en los centros comunitarios de La Perla, Rincón La Merced, Ampliación Zaragoza Sur y Nueva California, donde la ciudadanía puede consultar la oferta educativa vigente.

Moisés Rodríguez

