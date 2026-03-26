LFA 2026: Dinos de Saltillo llegan a ESPN y Disney+ tras histórico acuerdo de transmisión

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Fútbol Americano
/ 26 marzo 2026
    LFA 2026: Dinos de Saltillo llegan a ESPN y Disney+ tras histórico acuerdo de transmisión
    Dinos de Saltillo tendrá mayor proyección en la temporada 2026 de la LFA, luego de que la liga firmara un acuerdo con ESPN y Disney+ para la transmisión de sus partidos. FOTO: ESPECIAL

La Liga de Futbol Americano confirmó un acuerdo exclusivo con ESPN para la temporada 2026, por lo que la afición en Saltillo podrá seguir los partidos de Dinos tanto por la señal televisiva como a través de Disney+

La Liga de Futbol Americano (LFA) dio a conocer un acuerdo histórico con ESPN para la transmisión exclusiva de su temporada 2026, una noticia que impacta de forma directa a la afición de Coahuila, ya que los partidos de Dinos de Saltillo podrán seguirse por la cadena deportiva y también mediante Disney+.

El anuncio fue difundido por la propia liga en sus canales oficiales y replicado por medios y cuentas deportivas que precisaron que la cobertura abarcará toda la campaña.

Para Saltillo, el convenio representa una nueva vitrina para una de las franquicias más reconocidas del futbol americano profesional en México.

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El acuerdo con ESPN aparece como un paso más dentro de esa nueva etapa de expansión. En noviembre de 2025, la LFA informó sobre una inversión liderada por Global Sports Capital Partners, la cual contempla recursos para producción, distribución de contenidos, marketing y experiencia para los aficionados, rubros que apuntaban justamente a fortalecer la exposición mediática del circuito.

Con ello, los seguidores de Dinos de Saltillo ya no dependerán únicamente de coberturas aisladas o transmisiones locales para seguir a su equipo.

La expectativa es que el calendario 2026 tenga una ventana de mayor alcance en México, América Latina y el Caribe, con ESPN como socio principal y Disney+ como plataforma de streaming para ver los encuentros desde cualquier dispositivo. Además que la cobertura incluirá la postemporada.

La temporada 2026 de la LFA comenzará el 9 de abril, fecha en la que Dinos de Saltillo iniciará su camino como visitante frente a Osos de Monterrey.

Así, el nuevo convenio de transmisión llega justo a tiempo para que la afición jurásica tenga más opciones para acompañar al conjunto saltillense desde el arranque del torneo.

Que los juegos de Dinos de Saltillo puedan verse por ESPN y Disney+ coloca al equipo coahuilense en una plataforma de mayor exposición, algo clave para ampliar su alcance.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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