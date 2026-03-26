Coloca encuesta a tres alcaldes de Coahuila entre los mejor evaluados a nivel nacional

El estudio, basado en más de 128 mil entrevistas realizadas en 150 municipios de México, muestra que el promedio de aprobación ha caído más de cuatro puntos porcentuales en los últimos cuatro meses, reflejando una tendencia a la baja en la evaluación ciudadana hacia las administraciones municipales.

La más reciente encuesta de la casa consultora Consulta Mitofsky, correspondiente a febrero de 2026, ubicó a tres alcaldes de Coahuila dentro del grupo de los presidentes municipales con mayor aprobación ciudadana en el país, en un contexto donde la percepción general sobre gobiernos locales ha registrado una disminución.

En este escenario, los alcaldes Javier Díaz, de Saltillo; Emilio de Hoyos, de Acuña; y Jacobo Rodríguez, de Piedras Negras, lograron posicionarse dentro de los 20 mejor evaluados a nivel nacional. La presencia de estos tres municipios coloca a Coahuila como una de las entidades con mayor representación en los primeros lugares del ranking.

De manera particular, el alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, alcanzó un nivel de aprobación de 55.6 por ciento, lo que le permitió ubicarse en la posición 20 del listado nacional. Este resultado se da en un momento en que el número de alcaldes con calificaciones superiores ha disminuido, ya que solo dos superaron el 60 por ciento de respaldo ciudadano en esta medición.

El informe también evidencia que la distribución de los alcaldes mejor evaluados es diversa a nivel nacional, con presencia de municipios de distintas entidades. Sin embargo, varios estados no lograron posicionar a ninguno de sus representantes en este grupo, a diferencia de Coahuila, que mantiene presencia constante en el ranking.

En el análisis por regiones, el municipio de Acuña, encabezado por Emilio de Hoyos, también aparece entre los mejor evaluados dentro de la franja fronteriza, lo que refuerza la participación del estado en zonas consideradas estratégicas.

Por otro lado, la encuesta señala que algunos alcaldes registraron variaciones en su nivel de aprobación durante el bimestre, lo que en ciertos casos permitió mejorar su posición en el ranking, mientras que en otros implicó descensos. A pesar de estos movimientos, la tendencia general se mantiene a la baja.

La medición de Consulta Mitofsky se basa en la percepción ciudadana sobre el desempeño de los gobiernos municipales, por lo que sus resultados reflejan el nivel de aceptación que tienen las administraciones locales entre la población encuestada. En este contexto, los datos posicionan a Coahuila como una de las entidades con presencia destacada dentro del grupo de alcaldes mejor evaluados en el país.