Agentes de ICE empiezan a revisar documentos en algunos aeropuertos

Esas actividades supusieron un cambio significativo con respecto a las funciones que los agentes del ICE venían desempeñando desde el lunes en otros aeropuertos importantes. Aparentemente, su despliegue tenía como objetivo aliviar las filas de seguridad, que duran horas, en medio de la escasez de personal de la TSA, pero en su mayor parte se han dedicado a patrullar los pasillos y a vigilar.

El miércoles, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) destacados en varios aeropuertos revisaron los documentos de identidad de los viajeros y realizaron otras tareas de control junto con el personal de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por su sigla en inglés).

En el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, se pudo ver a agentes del ICE que daban instrucciones a los viajeros para que introdujeran sus documentos de identidad en lectores de tarjetas, verificaban sus identidades en la pantalla de una computadora y luego hacían señas a la gente para que se acercara al equipo de escaneo. Agentes de la TSA que se encontraban cerca parecían guiarlos.

En el aeropuerto internacional Sky Harbor de Phoenix, agentes armados del ICE con chalecos antibalas comprobaban los documentos de identidad, examinaban la documentación de los viajeros y ayudaban a gestionar el flujo de equipajes en las cintas transportadoras de seguridad. Y un viajero del aeropuerto neoyorquino de LaGuardia dijo que un agente del ICE comprobó su identificación cuando pasó por TSA PreCheck.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) confirmó que los agentes del ICE revisaban los documentos de identidad.

“Después de recibir el currículo de capacitación estándar de la TSA”, los agentes del ICE “verificaban identificaciones utilizando el equipo de la TSA y los procedimientos operativos estándar”, dijo en un comunicado la subsecretaria en funciones de la agencia, Lauren Bis. Señaló que las funciones de los agentes también incluían la vigilancia de entradas y salidas, y el control de multitudes.

Pero el miércoles por la tarde no estaba claro exactamente en cuántos aeropuertos más los agentes del ICE realizaban tareas de control similares, si ese cambio estaba directamente relacionado con el intento de aliviar los tiempos de espera y por qué los agentes del ICE de algunos aeropuertos mantenían funciones más limitadas.

Un trabajador de la TSA y un guardia de seguridad de un aeropuerto de Phoenix dijeron que los agentes del ICE realizaban esas tareas de control desde el lunes. En el aeropuerto internacional O’Hare de Chicago, la presencia de agentes del ICE parecía ser mínima, y no parecía que estuvieran realizando controles a los pasajeros.

Bis añadió en su comunicado que el hecho de que los agentes del ICE realizaran algunas funciones de control mejoraría la situación.

“Cuanto más apoyo tengamos disponible, más eficazmente podrá centrarse la TSA en sus funciones de control altamente especializadas para agilizar las filas de seguridad de los aeropuertos”, dijo.

Pero el miércoles no estaba claro si la medida había tenido un efecto generalizado en los tiempos de espera.

A algunos pasajeros les preocupaba que los agentes federales migratorios no estuvieran cualificados o autorizados para desempeñar las responsabilidades de los agentes de la TSA. Y a algunos migrantes les preocupaba ser objetivo del ICE.

Jennifer Carlin, una trabajadora de una organización sin fines de lucro de San Francisco, llegó cinco horas antes al aeropuerto de Atlanta el miércoles por la tarde, después de visitar a su hijo en Columbus, Georgia. Todavía tenía cientos de personas delante de ella en la fila.

“Quieres que la gente se sienta segura cuando viene al aeropuerto a viajar”, dijo. “Quieres que confíen en los sistemas, los procesos, las personas, la seguridad. Y creo que esto erosiona parte de la confianza en el sistema de viajes estadounidense”.

Un viajero de Phoenix que no quiso ser identificado por miedo a las repercusiones se preguntó si los agentes iban a pedirle un certificado de nacimiento y temió que lo sacaran de la fila.

Heidi Altman, vicepresidenta de política del Centro Nacional de Derecho de Inmigración, dijo que el despliegue en los aeropuertos era una afrenta para los estadounidenses después de haber “visto a los agentes del ICE aterrorizar sus barrios durante más de un año”.

Los cambios en algunos aeropuertos se produjeron cuando la escasez de personal de la TSA agravó las dificultades de los viajeros estadounidenses. El miércoles, Ha Nguyen McNeill, jefe en funciones de la TSA, declaró ante un comité de la Cámara de Representantes que los controles de seguridad de los aeropuertos estadounidenses estaban experimentando “los tiempos de espera más altos de la historia” debido al cierre parcial del gobierno del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés).

Unos 50.000 agentes de la TSA llevan trabajando sin cobrar desde el 14 de febrero, cuando expiró la financiación del DHS por el bloqueo del Congreso sobre la aplicación de las leyes de migración. Más de 480 agentes de la TSA han renunciado y los índices de absentismo se han disparado en los principales aeropuertos de Estados Unidos, dijo Bis.

Más del 11 por ciento de los agentes se dieron de baja el domingo, la tasa más alta durante este cierre, según el DHS.

En los últimos días, el Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston, el Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans, Hartsfield-Jackson y el Aeropuerto Internacional Kennedy de Nueva York han registrado sistemáticamente las tasas de absentismo de la TSA más elevadas del país, lo que ha provocado filas de seguridad de horas y la pérdida de vuelos para los viajeros.

El lunes, el gobierno de Donald Trump desplegó a unos 150 agentes del ICE en un esfuerzo por hacer frente a las filas de horas de duración. Los agentes, muchos de ellos sin máscara, fueron vistos en varios aeropuertos, caminando en pequeños grupos y de pie cerca de las salidas.