Noelia Castillo: la joven que accedió a eutanasia por depresión

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Internacional
/ 26 marzo 2026
    Noelia Castillo: la joven que accedió a eutanasia por depresión
    La historia de Noelia Castillo no solo es personal, sino también profundamente simbólica. Foto: Especial

El caso de Noelia Castillo, una joven de 25 años en España, ha generado un debate internacional sobre la eutanasia por depresión, tras un proceso legal complejo y una historia marcada por el dolor físico y emocional.

La historia de Noelia Castillo Ramos, una joven de 25 años originaria de Barcelona, se ha convertido en uno de los casos más impactantes a nivel internacional en torno a la eutanasia. Su decisión de acceder a la muerte asistida, programada para este 26 de marzo de 2026, no solo representa un proceso legal inédito, sino también un punto de inflexión en el debate sobre el derecho a morir dignamente.

Su caso ha generado una profunda discusión sobre los límites entre el sufrimiento físico, el dolor emocional y la autonomía individual, especialmente al tratarse de una solicitud vinculada a la depresión.

https://vanguardia.com.mx/noticias/presentan-iniciativa-para-legalizar-la-eutanasia-AC18293102

¿Quién es Noelia Castillo y qué ocurrió en su historia?

La vida de Noelia cambió radicalmente en octubre de 2022, tras ser víctima de una agresión sexual múltiple. Días después de ese episodio, intentó quitarse la vida lanzándose desde un quinto piso. Aunque sobrevivió, las consecuencias fueron devastadoras.

Entre las secuelas más graves que enfrentó Noelia destacan:

- Lesión medular completa

- Paraplejia permanente

- Dolores neuropáticos intensos

- Incontinencia y deterioro físico constante

A partir de ese momento, su calidad de vida se vio profundamente afectada. A ello se sumó un deterioro emocional progresivo, marcado por el aislamiento, el dolor constante y una depresión severa.

Dos años después, en 2024, Noelia solicitó formalmente la eutanasia bajo la legislación vigente en España. Su petición fue evaluada por especialistas médicos y posteriormente avalada por la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña.

Un proceso legal que llegó a instancias internacionales

El caso de Noelia no se limitó al ámbito médico. Su familia, particularmente su padre, se opuso desde el inicio a la decisión y emprendió una batalla legal para impedir el procedimiento.

El proceso incluyó diversas instancias:

- Tribunales en Cataluña

- Tribunal Supremo de España

- Tribunal Constitucional

- Tribunal Europeo de Derechos Humanos

En todos los casos, la resolución fue consistente: el derecho de Noelia a decidir sobre su propia vida prevalecía sobre la oposición familiar. Finalmente, en marzo de 2026, el Tribunal Europeo rechazó cualquier medida para frenar la eutanasia, cerrando el camino legal.

Tras casi 20 meses de incertidumbre, el procedimiento fue autorizado de forma definitiva.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/joven-con-tumor-cerebral-que-pedia-eutanasia-amenaza-con-huelga-de-hambre-acusa-al-imss-coahuila-de-negarle-atencion-medica-HJ19106625

“Solo quiero irme en paz”: el testimonio de Noelia

En su última entrevista, Noelia expresó con claridad el peso de su decisión. Describió una vida marcada por el sufrimiento físico constante y una profunda carga emocional.

Explicó que su intención no es generar polémica, sino terminar con el dolor que ha marcado sus últimos años. Para ella, la eutanasia representa una forma de recuperar control sobre su vida y su final.

El procedimiento se llevará a cabo bajo protocolos médicos establecidos, iniciando con sedación y posteriormente la administración de la sustancia. Noelia decidió que el momento sea privado, permitiendo únicamente despedidas previas con su familia.

Eutanasia en México: ¿cuál es la situación actual?

El caso de Noelia también ha reavivado el debate en países como México, donde la eutanasia activa sigue siendo ilegal.

Actualmente, el marco legal mexicano establece:

- La eutanasia activa y el suicidio asistido son delitos

- Se consideran como “homicidio por piedad” en el Código Penal

- No está permitido acelerar la muerte de un paciente

Sin embargo, existe una figura legal conocida como voluntad anticipada, que sí está permitida en varias entidades del país, incluida la Ciudad de México.

Esta opción permite:

- Rechazar tratamientos médicos invasivos

- Evitar la prolongación artificial de la vida

- Tomar decisiones sobre cuidados al final de la vida

A nivel legislativo, existen iniciativas en discusión que buscan abrir el camino hacia una regulación más amplia de la muerte digna, aunque el tema sigue generando posturas encontradas.

$!La vida de Noelia cambió radicalmente en octubre de 2022, tras ser víctima de una agresión sexual múltiple.
La vida de Noelia cambió radicalmente en octubre de 2022, tras ser víctima de una agresión sexual múltiple. Foto: Especial

Un caso que marca un antes y un después

La historia de Noelia Castillo no solo es personal, sino también profundamente simbólica. Su caso pone sobre la mesa preguntas complejas sobre la dignidad, el sufrimiento y el derecho a decidir.

Mientras algunos sectores defienden la autonomía del paciente como un derecho fundamental, otros plantean preocupaciones éticas, médicas y sociales sobre los alcances de la eutanasia.

Más allá de las posturas, su historia refleja una realidad que cada vez ocupa más espacio en la conversación pública: cómo acompañar el final de la vida en contextos de dolor extremo.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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