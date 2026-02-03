Encuentran cuerpo en descomposición con soga al cuello en Torreón

TORREÓN, COAH.– Olores fétidos alertaron a vecinos de la colonia Miguel Alemán, en Torreón, quienes reportaron la presencia de un cuerpo sin vida dentro de un domicilio.

El hallazgo movilizó a las autoridades la tarde del lunes 2 de febrero, alrededor de las 15:30 horas, en la intersección de las calles 5 de Diciembre y 2 de Marzo.

TE PUEDE INTERESAR: Simas Torreón alista inversión de hasta 40 mdp para asegurar abasto de agua

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, un familiar del fallecido acudió a la vivienda tras varios días sin poder comunicarse con él. Al ingresar, encontró a Jesús ¨N¨, de aproximadamente 58 años, en evidente estado de descomposición.

Inmediatamente se realizaron los llamados de emergencia y, tras las diligencias correspondientes, el cuerpo fue hallado con una soga alrededor del cuello. El caso fue catalogado como probable suicidio.

Autoridades señalaron que el occiso presentaba antecedentes de alcoholismo y que no recibía visitas frecuentes. Se estima que llevaba al menos cuatro días sin vida al interior de la vivienda.