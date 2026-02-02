Simas Torreón alista inversión de hasta 40 mdp para asegurar abasto de agua
El organismo iniciará mantenimiento preventivo en pozos ante la temporada de calor
TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de garantizar el suministro de agua potable durante la próxima temporada de calor, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón prepara una inversión estimada de entre 30 y 40 millones de pesos para realizar trabajos de mantenimiento preventivo en su red hidráulica.
Roberto Escalante González, gerente general del organismo, confirmó que el proceso de licitación pública ya se encuentra en marcha, debido a la magnitud de los recursos que serán destinados a estas acciones.
Detalló que el programa contempla la intervención preventiva de las fuentes de abastecimiento que operan en la ciudad, con el fin de mejorar su rendimiento y reducir el riesgo de fallas durante los meses de mayor demanda. Actualmente, SIMAS Torreón cuenta con 96 pozos en funcionamiento.
Aunque este tipo de mantenimiento se lleva a cabo de manera cíclica cada dos años, el organismo mantiene cuadrillas activas de forma permanente para atender reparaciones emergentes.
Escalante González señaló que estas acciones permiten restablecer el servicio de manera inmediata ante incidentes imprevistos.
Como ejemplo, mencionó el caso reciente del pozo ubicado en la colonia Monterreal, el cual dejó de operar temporalmente tras el robo de cableado eléctrico, situación que fue atendida y resuelta de manera oportuna para evitar afectaciones prolongadas a los usuarios.