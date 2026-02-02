Simas Torreón alista inversión de hasta 40 mdp para asegurar abasto de agua

Torreón
/ 2 febrero 2026
    Simas busca mejorar el rendimiento de los pozos que abastecen a la ciudad. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

El organismo iniciará mantenimiento preventivo en pozos ante la temporada de calor

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de garantizar el suministro de agua potable durante la próxima temporada de calor, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón prepara una inversión estimada de entre 30 y 40 millones de pesos para realizar trabajos de mantenimiento preventivo en su red hidráulica.

Roberto Escalante González, gerente general del organismo, confirmó que el proceso de licitación pública ya se encuentra en marcha, debido a la magnitud de los recursos que serán destinados a estas acciones.

Detalló que el programa contempla la intervención preventiva de las fuentes de abastecimiento que operan en la ciudad, con el fin de mejorar su rendimiento y reducir el riesgo de fallas durante los meses de mayor demanda. Actualmente, SIMAS Torreón cuenta con 96 pozos en funcionamiento.

$!El gerente del organismo confirmó que la licitación ya está en marcha.
El gerente del organismo confirmó que la licitación ya está en marcha. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Aunque este tipo de mantenimiento se lleva a cabo de manera cíclica cada dos años, el organismo mantiene cuadrillas activas de forma permanente para atender reparaciones emergentes.

Escalante González señaló que estas acciones permiten restablecer el servicio de manera inmediata ante incidentes imprevistos.

Como ejemplo, mencionó el caso reciente del pozo ubicado en la colonia Monterreal, el cual dejó de operar temporalmente tras el robo de cableado eléctrico, situación que fue atendida y resuelta de manera oportuna para evitar afectaciones prolongadas a los usuarios.

Temas


Agua
Desabasto
inversiones

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

