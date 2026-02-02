Simas Torreón alista inversión de hasta 40 mdp para asegurar abasto de agua

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de garantizar el suministro de agua potable durante la próxima temporada de calor, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón prepara una inversión estimada de entre 30 y 40 millones de pesos para realizar trabajos de mantenimiento preventivo en su red hidráulica.

Roberto Escalante González, gerente general del organismo, confirmó que el proceso de licitación pública ya se encuentra en marcha, debido a la magnitud de los recursos que serán destinados a estas acciones.

Detalló que el programa contempla la intervención preventiva de las fuentes de abastecimiento que operan en la ciudad, con el fin de mejorar su rendimiento y reducir el riesgo de fallas durante los meses de mayor demanda. Actualmente, SIMAS Torreón cuenta con 96 pozos en funcionamiento.