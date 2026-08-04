‘Es una agonía horrible’: Madre de José Gabriel exige ayuda a dos meses de su desaparición en Torreón

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    ‘Es una agonía horrible’: Madre de José Gabriel exige ayuda a dos meses de su desaparición en Torreón
    La familia mantiene la búsqueda de José Gabriel Ruiz Díaz y solicita a la ciudadanía reportar al 911 cualquier información que contribuya a localizarlo. CORTESÍA

A dos meses de la desaparición de José Gabriel Ruiz Díaz, su madre lanzó un emotivo mensaje en redes sociales para pedirle que regrese a casa y reiteró el llamado a la ciudadanía para aportar información sobre su paradero

TORREÓN, COAH.- “Me estoy acabando por no saber nada de él”. Con estas desgarradoras palabras, Erika Díaz Rodríguez rompió el silencio en redes sociales a dos meses de no saber nada sobre el paradero de su hijo, José Gabriel Ruiz Díaz, desaparecido desde el 2 de junio en la ciudad de Torreón.

La pesadilla comenzó cuando el joven salió de su casa para incorporarse a su trabajo en la gasolinera ubicada en el cruce del bulevar Constitución y Prolongación Mónaco.

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Pese a que se sentía mal de salud, asistió a cumplir su turno. Videos de seguridad revelaron más tarde que Gabriel presentó un evidente malestar físico dentro del establecimiento, por lo que fue retirado a su domicilio. No obstante, nunca regresó a su hogar.

Con el dolor a cuestas, su madre dirigió unas palabras al aire, con la esperanza de que el mensaje llegue a los ojos de su hijo: “Si te estás escondiendo por temor, no te diremos nada ni pediremos explicaciones. Toda la familia está angustiada y te esperamos con los brazos abiertos”.

La familia mantiene la esperanza intacta y apela a la empatía de la ciudadanía. Cualquier información que ayude a dar con su paradero puede reportarse a través del número de emergencias 911.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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