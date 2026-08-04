‘Es una agonía horrible’: Madre de José Gabriel exige ayuda a dos meses de su desaparición en Torreón

La pesadilla comenzó cuando el joven salió de su casa para incorporarse a su trabajo en la gasolinera ubicada en el cruce del bulevar Constitución y Prolongación Mónaco.

TORREÓN, COAH.- “Me estoy acabando por no saber nada de él”. Con estas desgarradoras palabras, Erika Díaz Rodríguez rompió el silencio en redes sociales a dos meses de no saber nada sobre el paradero de su hijo, José Gabriel Ruiz Díaz, desaparecido desde el 2 de junio en la ciudad de Torreón .

Pese a que se sentía mal de salud, asistió a cumplir su turno. Videos de seguridad revelaron más tarde que Gabriel presentó un evidente malestar físico dentro del establecimiento, por lo que fue retirado a su domicilio. No obstante, nunca regresó a su hogar.

Con el dolor a cuestas, su madre dirigió unas palabras al aire, con la esperanza de que el mensaje llegue a los ojos de su hijo: “Si te estás escondiendo por temor, no te diremos nada ni pediremos explicaciones. Toda la familia está angustiada y te esperamos con los brazos abiertos”.

La familia mantiene la esperanza intacta y apela a la empatía de la ciudadanía. Cualquier información que ayude a dar con su paradero puede reportarse a través del número de emergencias 911.