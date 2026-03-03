Esclarece Fiscalía de Coahuila agresión en Mercado Alianza de Torreón; detienen a presuntos responsables

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 3 marzo 2026
    Esclarece Fiscalía de Coahuila agresión en Mercado Alianza de Torreón; detienen a presuntos responsables
    Carlos Rangel Gámez, delegado de la Región Laguna I, destacó que la identificación de los presuntos responsables se logró mediante tecnología de videovigilancia y labores de la Agencia de Investigación Criminal. SANDRA GÓMEZ

Dos personas fueron detenidas por su presunta participación en un ataque armado en el Mercado Alianza de Torreón, que dejó a un hombre lesionado tras una riña por deudas

TORREÓN, COAH.- La Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) confirmó la captura de un hombre y una mujer vinculados al ataque con arma de fuego registrado en el Mercado Alianza de Torreón.

El incidente, ocurrido aproximadamente a las 14:00 horas del lunes 2 de marzo, dejó como saldo a una persona de 53 años lesionada en la región de la cadera, tras una riña por motivos económicos.

La intervención de las fuerzas de seguridad fue inmediata y contó con el apoyo del Ejército Mexicano y la Policía Estatal.

TE PUEDE INTERESAR: Retiran cámaras irregulares y fortalecen la seguridad en San Pedro de las Colonias

Las autoridades informaron que la víctima y los agresores mantenían rencillas previas debido a deudas pendientes, lo que derivó en violencia física y en el uso de un arma de fuego en un área pública de alta afluencia.

El delegado de la Región Laguna I, Carlos Rangel Gámez, subrayó que la identificación de los presuntos responsables se logró gracias a la tecnología de vigilancia y al trabajo de la Agencia de Investigación Criminal.

Los detenidos fueron trasladados ante el Ministerio Público, donde se integrará la carpeta de investigación por el delito de lesiones y lo que resulte, garantizando el seguimiento al debido proceso.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La impunidad no se toca

La impunidad no se toca
true

Vigila Estados Unidos a iraníes en México tras muerte del ayatola
true

POLITICÓN: Va morenista contra Fiscalía de Nuevo León por fabricación de delitos
Detienen a ‘Lady Relojes’: cae joven en Ramos Arizpe por presunto fraude millonario con relojes clonados

Detienen a ‘Lady Relojes’: cae joven en Ramos Arizpe por presunto fraude millonario con relojes clonados
Se espera que el Reino Unido permita a Estados Unidos utilizar la RAF Fairford en Gloucestershire y la Diego García en las Islas Chagos para bombardear las “ciudades de misiles” de Irán.

Trump reprende a Starmer por la negativa del Reino Unido a respaldar ataques contra Irán
Las sedes fueron el Multideportivo El Sarape, Pueblo Insurgentes y el domo del Instituto Estatal del Deporte.

Más de 100 jóvenes participan en torneo amateur de box Auténticos Novatos en Saltillo
El ministro de Exteriores español calificó la operación detrás de este tipo de ataques de “acción unilateral”, justificando así la decisión de restringir el uso de bases militares a Estados Unidos.

El gobierno de España niega a EU el uso de sus bases militares para el ataque a Irán
Trump declaró el domingo que el ejército estadounidense tiene la intención de mantener su ataque contra Irán durante “cuatro a cinco semanas” si es necesario, insistiendo en que “no será difícil” para Israel y Estados Unidos mantener la intensidad de la batalla, aun cuando advirtió sobre la posibilidad de más bajas estadounidenses.

Trump prevé una guerra de semanas y plantea escenarios contradictorios sobre el futuro de Irán