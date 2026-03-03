Esclarece Fiscalía de Coahuila agresión en Mercado Alianza de Torreón; detienen a presuntos responsables

TORREÓN, COAH.- La Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) confirmó la captura de un hombre y una mujer vinculados al ataque con arma de fuego registrado en el Mercado Alianza de Torreón.

El incidente, ocurrido aproximadamente a las 14:00 horas del lunes 2 de marzo, dejó como saldo a una persona de 53 años lesionada en la región de la cadera, tras una riña por motivos económicos.

La intervención de las fuerzas de seguridad fue inmediata y contó con el apoyo del Ejército Mexicano y la Policía Estatal.

Las autoridades informaron que la víctima y los agresores mantenían rencillas previas debido a deudas pendientes, lo que derivó en violencia física y en el uso de un arma de fuego en un área pública de alta afluencia.

El delegado de la Región Laguna I, Carlos Rangel Gámez, subrayó que la identificación de los presuntos responsables se logró gracias a la tecnología de vigilancia y al trabajo de la Agencia de Investigación Criminal.

Los detenidos fueron trasladados ante el Ministerio Público, donde se integrará la carpeta de investigación por el delito de lesiones y lo que resulte, garantizando el seguimiento al debido proceso.