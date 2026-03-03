Retiran cámaras irregulares y fortalecen la seguridad en San Pedro de las Colonias

Torreón
/ 3 marzo 2026
    Retiran cámaras irregulares y fortalecen la seguridad en San Pedro de las Colonias
    Autoridades señalaron que los dispositivos “parásito” eran utilizados para monitorear movimientos de corporaciones de seguridad. SANDRA GÓMEZ
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

TEMAS


Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Organizaciones


FGE

La Fiscalía de Coahuila retiró 36 cámaras de videovigilancia instaladas de forma irregular en San Pedro de las Colonias

TORREÓN, COAH.- La Fiscalía de Coahuila informó que, dentro de la estrategia ciudadana “10 de 10”, se retiraron 36 dispositivos de videovigilancia instalados de manera irregular en distintos sectores de San Pedro de las Colonias: 34 fueron desactivados y 2 están en proceso de revisión.

El fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez, precisó que a estas cámaras se les denomina “parásito” porque son colocadas por civiles con el fin de monitorear los desplazamientos de las patrullas y del personal de seguridad.

“Vamos todos, levantamos denuncias, verificamos, pero sobre todo nos acercamos a la gente”, subrayó Fernández Montañez, y señaló que estas acciones responden a las solicitudes recabadas en campo.

Iván García, titular de la Delegación Laguna 2 de la Fiscalía, indicó que el hallazgo de las cámaras —vinculadas a un presunto delito— fue posible gracias a labores de inteligencia coordinadas entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Policía Municipal.

El aseguramiento formó parte del operativo “Barrido”, realizado en los 38 municipios del estado con la finalidad de reducir hechos delictivos que ponen en riesgo a la población.

Bajo la dirección de la Delegación Laguna 2, se espera que a finales de la próxima semana se den a conocer los primeros avances de las líneas de investigación técnico-forense y de comunicaciones derivadas de este aseguramiento, en busca de garantizar la tranquilidad de los habitantes de la región.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

